Interrogé sur la discrimination en Inde par un journaliste américain, la réponse du PM Modi

La démocratie, les droits des minorités et la liberté d’expression en Inde ont été mis en lumière aujourd’hui lors de l’interaction du Premier ministre Narendra Modi avec les médias américains à la Maison Blanche. Les États-Unis et l’Inde, a déclaré le Premier ministre Modi, ont « un respect écrasant » l’un pour l’autre parce que « nous sommes des démocraties et il est dans l’ADN des États-Unis et de l’Inde d’étendre les institutions démocratiques ».

Interagissant avec des journalistes lors d’une conférence de presse conjointe après des entretiens bilatéraux avec le président Joe Biden, le Premier ministre Modi a longuement parlé de la démocratie en Inde en répondant à une question d’un journaliste américain.

Interrogé sur ce que l’Inde fera pour améliorer les droits des minorités religieuses, le Premier ministre Modi a déclaré: « Je suis surpris de ce que vous avez dit. Nous sommes une démocratie. La démocratie fait partie de notre esprit, de notre sang. Nous vivons et respirons la démocratie. Et c’est dans notre constitution ».

« S’il n’y a pas de valeurs humaines et de droits de l’homme, il n’y a pas de démocratie… Lorsque nous vivons la démocratie, il n’est pas question de discrimination », a-t-il déclaré.

Son gouvernement, le Premier ministre Modi, a ajouté : « Peut livrer et quand nous livrons, il n’y a pas de discrimination de caste, de croyance, de religion » et a cité la devise de « Sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas (développement pour tous et confiance de tous).

Tout le monde a accès aux commodités, a affirmé le Premier ministre Modi, sans distinction de religion, de caste, d’âge ou de géographie.

La requête des médias est intervenue après que trois législateurs américains – Ilhan Omar, Rashida Tlaib et Alexandria Ocasio-Cortez – ont fait la une des journaux en déclarant qu’ils boycotteraient le discours du Premier ministre à la session conjointe du Congrès américain et ont parlé de « minorités religieuses réprimées » en Inde.

Dans une interview avant la réunion de la Maison Blanche, l’ancien président américain Barack Obama a déclaré que l’Inde risquait de « se séparer » si la minorité musulmane n’était pas respectée.

« Si j’avais une conversation avec le Premier ministre Modi, que je connais bien, une partie de mon argument serait que si vous ne protégez pas les droits des minorités ethniques en Inde, il y a une forte possibilité à un moment donné que l’Inde commence à se séparer, « , a déclaré M. Obama dans une interview à CNN.

« Si le président (américain) rencontre le Premier ministre Modi, alors la protection de la minorité musulmane dans une Inde à majorité hindoue mérite d’être mentionnée », a déclaré M. Obama.

Il a cependant ajouté qu’aborder les droits de l’homme avec des alliés était toujours « compliqué ».

Lors de la conférence de presse conjointe, le président Joe Biden a déclaré que les valeurs démocratiques figuraient dans son accord bilatéral avec le Premier ministre Modi et qu’ils avaient eu une « bonne discussion » à ce sujet.

« Nous croyons en la dignité de chaque citoyen, c’est dans l’ADN de l’Amérique et je crois dans l’ADN de l’Inde que tout un monde a un intérêt dans notre succès », a déclaré M. Biden, qui a récemment fait la une des journaux, assimilant le dirigeant chinois Xi Jinping à des « dictateurs « .