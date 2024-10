Interprètes du rallye MSG de Donald Trump : Lee Greenwood, Tony Hinchcliffe

Lee Greenwood et Tony Hinchcliffe font partie des artistes qui participeront dimanche au rassemblement de Donald Trump au Madison Square Garden.

Le chanteur et le comédien seront respectivement rejoints par des icônes politiques, des célébrités, des artistes musicaux ainsi que les amis et la famille de l’ancien président, notamment Elon Musk, Tucker Carlson, le sénateur JD Vance, le président Mike Johnson, Rudy Giuliani et Robert F. Kennedy Jr. ., Christopher Macchio et Mary Millben.

« Je pense que ce sera un moment formidable, et ce sera vraiment une célébration de tout cela, vous savez, parce que cela se terminera quelques jours après. La campagne ; Je ne ferai plus campagne », a déclaré Trump à propos du rassemblement. lors d’un entretien avec Chats et Cosby jeudi, selon ABC News. « Ensuite, je ferai campagne pour rendre l’Amérique grande. »

Il a taquiné l’événement plus tôt cette année lors de son procès criminel pour argent secret, au cours duquel il a été reconnu coupable des 34 chefs d’accusation.

À l’époque, il expliquait que Rallye MSG serait « d’honorer la police, d’honorer les pompiers et tout le monde. Honorer beaucoup de gens, y compris des enseignants d’ailleurs », selon NBC News.

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, et les chefs de la police de New York ont ​​annoncé qu’ils se préparaient à des manifestations devant le stade pendant l’événement.

« Demain, les New-Yorkais vont assister à une importante présence policière autour du Madison Square Garden pour le candidat à la présidentielle, Le rassemblement de Trump,« Adams a déclaré aux journalistes, tel que rapporté par NBC News. Il y aura de nombreuses protections que vous verrez, et beaucoup que vous ne verrez pas.

Le commissaire par intérim du NYPD, Thomas Donlon, a ajouté : « En ce qui concerne toute manifestation lors de l’événement, comme toujours, le NYPD protégera le droit de chacun de manifester pacifiquement, mais nous ne tolérerons jamais aucune violence, aucun dommage matériel ou aucune activité criminelle, quelle qu’elle soit. »

Consultez la liste complète des artistes et des conférenciers ci-dessous.

Sénateur JD Vance, candidat à la vice-présidence

Mike Johnson, président de la Chambre des représentants

Représentante Elise Stefanik, représentante des États-Unis (NY-21)

Représentant Byron Donalds, représentant des États-Unis, (FL-19)

Représentant Tulsi Gabbard, ancienne démocrate et membre du Congrès pour quatre mandats (HI-02)

Le maire Rudy Giuliani, ancien procureur général associé des États-Unis et maire de New York

Robert F. Kennedy Jr., ancien candidat à la présidentielle

Lara Trump, coprésidente du Comité national républicain

Eric Trump, fils du président Donald J. Trump

Donald Trump Jr., fils du président Donald J. Trump

Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla

Dan Scavino, conseiller principal du président Donald J. Trump

Stephen Miller, conseiller principal du président Donald J. Trump

Dana White, PDG de l’Ultimate Fighting Championship

Tucker Carlson, animateur du Tucker Carlson Show

Brooke Rollins, présidente et directrice générale de l’America First Policy Institute

Steve Witkoff, fondateur du groupe Witkoff

Howard Lutnick, président-directeur général de Cantor Fitzgerald et coprésident de l’équipe de transition Trump 2024

Grant Cardone, PDG, 10X

Sergio Gor, Droit pour l’Amérique PAC

Michael Harris Jr., fondateur de Death Row Records

Tiffany Justice, fondatrice de Moms for Liberty

Lee Greenwood, chanteur

Christopher Macchio, chanteur d’opéra

Mary Millben, chanteuse

Sid Rosenberg, personnalité de la radio new-yorkaise

Tuez Tony, comédien

Scott Lobaido, peintre en direct

David Rem, ami d’enfance du président Trump