Interprètes des Grammy 2023 : Bad Bunny, Lizzo, Mary J Blige, et plus

Et le gagnant est… les fans qui se connectent à la 65e édition des Grammy Awards. Avant la plus grande soirée musicale, la Recording Academy a annoncé que Bad Bunny, Steve Lacy, Lizzo et bien d’autres se produiront. Découvrez qui montera sur scène !