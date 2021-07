Interprètes afghans : la première vague d’évacués s’envole pour la Virginie

L’Association of Wartime Allies, un groupe de défense des interprètes, estime qu’environ la moitié des candidats qui attendent toujours vivent en dehors de Kaboul. De nombreuses routes à l’extérieur de la capitale sont jalonnées de points de contrôle talibans. L’armée de l’air afghane, assiégée et surmenée dans les batailles avec les militants, ne semble pas capable de transporter les candidats, a déclaré Zeller, ancien officier de l’armée et président du conseil d’administration du groupe.