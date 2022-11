Interprète “Ghost” pour le rappeur Migos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Pizzello/AP/Shutterstock / Xavier Collin/Image Press Agency

Près de deux semaines après Décoller (b. Bal Kirshnik Khari) a été tué lors d’une fusillade au bowling de Huston, des milliers de personnes ont rempli la State Farm Arena d’Atlanta pour la célébration de la vie du rappeur le 11 novembre. Agé de migos député, une voix du Nord leur a donné une sérénade pendant qu’ils pleuraient. Justin Bieber, 28 ans, qui a collaboré avec Migos dans le passé, était sur place pour se produire lors du service commémoratif. Selon quelqu’un qui a assisté à l’événement et partagé l’information sur Twitter“Justin a chanté [‘Ghost‘] magnifiquement » et il n’y avait « pas un œil sec dans l’arène ». Voir les photos ici.

Justin Bieber était présent aux funérailles de TakeOff et aurait interprété l’acoustique de “Ghost”. par respect pour la vie privée des familles, nous ne publierons pas de photos ou de vidéos de la représentation mais voici quelques réactions des participants “Justin Bieber a magnifiquement chanté” pic.twitter.com/corjZJdUbZ – Justin Bieber News (@jbtraacker) 11 novembre 2022

Alors que Justin – un Canadien – semble être un candidat improbable pour se produire aux funérailles de Takeoff, il a une histoire de travail avec les Migos. En 2019, Bieber a fait équipe avec Quavo pour “Intensions”, une chanson de son album, Changements. Il a également travaillé avec Quavo, Takeoff et Décalage pour leurs chansons “What You See” (off de 2021 Culture III) et “Vous cherchez” en 2014. Clés d’Alicia aurait également été réservé pour se produire à la célébration de la vie. Canard a également reporté son spectacle à New York cette semaine pour assister au service.

La famille de Takeoff a annoncé la célébration de la vie le 8 novembre, une semaine après qu’il a été abattu à Houston. “Takeoff était l’un des noms les plus influents de la musique moderne dont la créativité a laissé un impact profond sur la musique et la culture telles que nous les connaissons aujourd’hui. La superstar chérie de Quality Control / Motown faisait partie du supergroupe Migos et était un fils, un petit-fils, un frère, un neveu et un ami bien-aimés pour tant de personnes », a annoncé la famille.

“Le mémorial public suivra une politique stricte sans photo ni vidéo”, a poursuivi l’annonce. «La famille demande qu’au lieu de fleurs ou de cadeaux, des dons soient faits à la Rocket Foundation, qui a été récemment créée pour soutenir des programmes qui sauvent des vies grâce à des solutions communautaires éprouvées pour prévenir la violence armée. Les dons peuvent être faits sur : www.rocket-foundation.org.

Le décollage est mort de “blessures par balle pénétrantes de la tête et du torse dans le bras”, selon un rapport du médecin légiste du comté de Harris, qui a considéré le mode de décès comme un homicide. L’enquête sur la fusillade est toujours en cours. Le décollage aurait été abattu vers 2h30 du matin suite à une dispute qui aurait eu lieu autour d’un jeu de dés. Son label, Quality Control, a publié une déclaration affirmant que “une violence insensée et une balle perdue ont pris une autre vie dans ce monde et nous sommes dévastés”.

Après sa mort, de nombreuses stars – de Drake à Beyoncé à Kéké Palmer – tous ont partagé leur chagrin, leur tristesse et leur douleur en ligne en hommage à Takeoff.