UN INTERPRÈTE qui a reçu des menaces de mort pour avoir aidé les troupes américaines en Afghanistan a été retrouvé décapité par les talibans pendant les vacances de l’Aïd.

Sohail Pardis, qui avait travaillé comme traducteur pour l’armée américaine pendant 16 mois, rentrait chez lui le 12 mai lorsqu’il a été arrêté par un poste de contrôle des talibans et aurait été tué en tentant de traverser.

Le traducteur afghan Sohail Pardis qui a aidé les troupes américaines pendant 16 mois aurait été décapité par les talibans Crédit : Document de famille

Pardis avait reçu des menaces de mort des talibans pour les services de traduction qu’il avait offerts aux États-Unis pendant la guerre de 20 ans, disant à des amis que les talibans le traitaient d’espion américain.

« Ils lui disaient que vous êtes un espion pour les Américains, vous êtes les yeux des Américains et vous êtes des infidèles, et nous vous tuerons, vous et votre famille », a déclaré à CNN son ami et collègue Abdulhaq Ayoubi.

Les villageois qui avaient vu les derniers moments apparemment de Pardis ont déclaré au Croissant-Rouge qu’il conduisait à travers le désert pour se faire tirer dessus par des militants talibans.

Son ami a déclaré à CNN que Pardis, 32 ans, était de son domicile à Kaboul, la capitale afghane, dans une ville de la province de Khost – un voyage de cinq heures – pour récupérer sa sœur pour l’Aïd.

Les villageois disent que Pardis a apparemment accéléré lorsqu’il est passé à côté des militants, affirmant que les talibans ont tiré sur la voiture de Pardis avant qu’elle ne soit vue en train de faire une embardée puis de s’arrêter.

C’est alors que les gens ont vu les talibans le traîner hors de sa voiture avant de le décapiter.

Les talibans ont publié une déclaration en juin disant que cela ne ferait pas de mal à ceux qui travaillaient avec les États-Unis ou toute autre force étrangère.