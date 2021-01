Les médias d’État libanais ont annoncé qu’Interpol avait publié des notices rouges à l’intention de trois personnes, dont le capitaine et le propriétaire du navire qui transportait des produits chimiques qui ont causé l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth.

Des mandats d’arrêt ont été émis contre Igor Grechushkin, le propriétaire présumé du MV « Rhosus », Boris Prokoshew, le capitaine du navire, et Jorge Moreira, qui est accusé d’avoir acheté les produits chimiques à une usine géorgienne, selon les médias citant le bureau du public. procureur.

L’incident tragique s’est produit le 4 août 2020 lorsque 2750 tonnes de produits chimiques hautement explosifs ont explosé après avoir été stockées dans des conditions dangereuses au port pendant six ans. Le procureur du Liban, Ghassan Khoury, a reçu mardi une lettre l’informant des notices rouges après avoir demandé à Interpol de prendre des mesures contre les personnes nommées en octobre.

« Je ne comprends pas du tout quelle pourrait être la base de mon arrestation », Prokoshev a déclaré à l’agence de presse Reuters lorsqu’on lui a demandé sa réponse à la notice rouge, déclarant qu’il était « sous le choc » par cela.

Les notices rouges sont des demandes qui sont diffusées aux responsables de l’application de la loi du monde entier pour localiser et arrêter des personnes en attente d’extradition, de remise ou d’autres actions en justice. Comme ils sont destinés à des personnalités juridiques, ils ne sont pas rendus publics sur le site Internet d’Interpol.

L’enquête interne au Liban a été temporairement suspendue au cours du mois dernier après que deux des suspects aient déposé une requête demandant la révocation du juge en chef Fadi Sawan. Les parlementaires actuels, Ali Hasan Khalil et Ghazi Zaeiter, ont été accusés de négligence criminelle suite à l’explosion, aux côtés de l’ancien Premier ministre Hassan Diab et de l’ancien ministre des Travaux publics Youssef Fenians. En réponse, les hauts responsables politiques du pays ont condamné Sawan et affirmé qu’il n’avait pas le pouvoir de poursuivre les responsables avec l’immunité politique.

L’explosion du port de Beyrouth il y a cinq mois a été l’une des plus importantes explosions non nucléaires jamais enregistrées, tuant plus de 200 personnes et en blessant 7 500 autres. Quelques semaines après l’explosion, alors qu’elle parcourait les dégâts autour du site, l’armée libanaise a trouvé 4,35 tonnes supplémentaires de nitrate d’ammonium non explosé qui avaient également été stockées, sans mesures de sécurité ni surveillance appropriées, pendant 15 ans.

