BEYROUTH (AP) – Interpol a publié un avis de recherche pour deux Russes et un Portugais au sujet de matériaux explosifs qui avaient été expédiés à Beyrouth et stockés dans le port de la ville pendant six ans jusqu’à ce qu’ils explosent en août, a rapporté l’agence nationale de presse. Mardi.

L’explosion du 4 août a tué 200 personnes, blessé des milliers de personnes et provoqué de vastes destructions à Beyrouth.

La NNA a déclaré que les notices rouges publiées par Interpol étaient destinées au propriétaire et au capitaine du Rhosus, le navire qui a transporté les 2750 tonnes de nitrate d’ammonium au Liban en 2013, ainsi qu’à un négociant en nitrate portugais qui a visité l’entrepôt du port à Beyrouth en 2014 où le matériel a été stocké.

L’avis est une demande non contraignante adressée aux forces de l’ordre du monde entier pour localiser et arrêter provisoirement un fugitif. Il ne s’agit pas d’un mandat d’arrêt et n’oblige pas les autorités à arrêter un suspect recherché.

Le procureur de la République libanaise, Ghassan Khoury, avait demandé à Interpol de publier les avis, a indiqué l’ANI. L’agence n’a pas donné les noms des trois mais les médias locaux ont publié des avis les identifiant comme l’ancien capitaine du navire Boris Prokoshev et Igor Grechushkin, un homme d’affaires russe résidant à Chypre qui avait acheté le cargo en 2012. Le Portugais a été identifié comme Jorge Manuel Mirra Neto Moreira.

Le nitrate d’ammonium, une matière hautement explosive utilisée dans les engrais, n’était même pas censé se trouver au Liban. Lorsque le Rhosus a quitté le port géorgien de la mer Noire de Batoumi, il était à destination du port mozambicain de Beira.

Prokoshev, l’ancien capitaine, a déclaré à l’Associated Press quelques jours après l’explosion qu’il avait rejoint le navire en Turquie en 2013, après que l’équipage précédent avait démissionné pour des salaires impayés. Grechushkin, qui réside à Chypre, a reçu 1 million de dollars pour transporter la cargaison dangereuse de la Géorgie au Mozambique, a déclaré l’ancien capitaine.

Près de 30 personnes, pour la plupart des fonctionnaires du port et des douanes, ont été arrêtées depuis l’explosion. Le mois dernier, le procureur enquêtant sur l’explosion, Fadi Sawwan, a porté plainte contre le Premier ministre par intérim du Liban, Hassan Diab, et trois anciens ministres, les accusant de négligence ayant entraîné la mort de ceux qui ont péri dans l’explosion.