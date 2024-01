Interpol joue un rôle délicat en aidant à la coopération policière mondiale | 60 minutes

Si vous êtes fan de romans policiers et de films, vous avez probablement entendu parler d’Interpol. L’organisation policière internationale a été créée il y a 100 ans lorsque 20 pays, dont les États-Unis, se sont réunis pour lutter contre la criminalité internationale. Aujourd’hui, il compte 196 membres… reliant le département de police de New York… Scotland Yard… la police de Moscou, Mumbai, Manille. Mais malgré tout son bon travail, Interpol a été accusée de faire le « sale boulot » de certains de ses membres les plus répressifs. La Russie, par exemple, a utilisé Interpol pour traquer les personnes qui se sont heurtées au président Vladimir Poutine. Nous avons visité Interpol à Lyon, en France, l’automne dernier, et avons découvert une institution qui tentait de naviguer sur le chemin semé d’embûches entre le maintien de l’ordre et la politique.

Sur les rives du Rhône, à côté d’un parc urbain tranquille, se trouve le siège mondial hautement sécurisé d’Interpol. Au cours de la dernière décennie, elle a été dirigée par Jürgen Stock, ancien vice-président de la police fédérale allemande.

Jürgen Stock : L’objectif d’Interpol est toujours le même : connecter la police pour un monde plus sûr.

En tant que secrétaire général d’Interpol, Stock gère les opérations à Lyon et les bureaux régionaux sur les cinq continents. Neuf cents salariés travaillent au siège de Lyon. Beaucoup sont des policiers prêtés par les pays membres et choisis pour leur expertise. Ils ne portent pas d’armes et ne procèdent pas à des arrestations, mais collectent et partagent plutôt des informations avec les forces de l’ordre du monde entier.

Interpol dispose également de bureaux dans chaque pays membre, dont un à Washington, DC, géré par les ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure.

Bill Whitaker : Alors, quelle est la mission principale d’Interpol ?

Jürgen Stock : Je la décrirais comme un courtier en informations. Nous collectons. Nous invitons les pays membres à partager des informations. Nous faisons des analyses. Nous enrichissons les informations. Ainsi, les informations d’Interpol conduisent à l’arrestation de criminels de haut niveau : des meurtriers, des trafiquants de drogue, ceux qui abusent des enfants partout dans le monde. Chaque jour, cela arrive.

L’année dernière, Interpol a coordonné une campagne de répression contre la traite des êtres humains et la prostitution – l’Opération Global Chain – qui a conduit à 212 arrestations dans 22 pays et à la libération de plus de 1 400 victimes contraintes à la criminalité. Il s’en prend à l’une des organisations criminelles les plus puissantes au monde, la ‘Ndrangheta, basée en Italie. Grâce à Interpol, le deuxième homme le plus recherché d’Italie, Rocco Morabito, a été arrêté au Brésil après 23 ans de cavale.

Cyril Gout : Nous avons pu l’identifier grâce aux images partagées qui nous ont permis d’être sûrs que c’était bien le bonhomme.

Bill Whitaker : Tatouages.

Cyril Gout : Tatouages.

Cyril Gout, médecin légiste de la Police nationale française, supervise 19 bases de données massives, interrogées 20 millions de fois par jour. Ils constituent un condensé de criminalité : piraterie, fugitifs, armes à feu illicites, documents de voyage volés…

Cyril Gout : Mon rôle est de mettre ces informations à disposition des utilisateurs finaux.

Bill Whitaker : Vos membres ?

Cyril Gout : Les pays membres d’Interpol. Mais pour moi, les clients, les utilisateurs finaux, ce sont les policiers qui veulent arrêter ces grands criminels et leur fournir des informations exploitables partout dans le monde.

Interpol dispose de plusieurs moyens pour alerter ses membres, notamment une notice jaune pour les personnes disparues… une notice noire pour les corps non identifiés… peut-être le plus important – la notice rouge – une liste étroitement surveillée de 74 000 des fugitifs les plus recherchés au monde avec les noms des suspects. nom, photo, empreintes digitales, détails du crime présumé et pays demandant l’arrestation.

Jürgen Stock : La notice rouge n’est pas un mandat d’arrêt international. Cela aussi est très souvent mal compris.

Bill Whitaker : Comment le décririez-vous ? On dirait qu’il s’agit d’une affiche de recherche numérique ?

Jürgen Stock : Oui. C’est une alerte que nous diffusons indiquant qu’une personne est recherchée par un pays membre.

Chaque avis est examiné par un groupe de travail créé par le secrétaire général Stock pour s’assurer qu’il ne viole pas les règles interdisant l’utilisation d’Interpol à des fins de persécution politique, religieuse ou raciale. Mais le contrôle n’est pas infaillible.

Certains des membres les plus répressifs d’Interpol profitent des notices rouges, en utilisant des accusations fabriquées de toutes pièces pour localiser, arrêter et extrader les personnes sur lesquelles ils souhaitent mettre la main, comme des dissidents politiques ou des innocents qui ont simplement déplu à de puissants responsables.

Rhys Davies : Comme tout système de partage d’informations, les informations que vous extrayez sont aussi bonnes que celles que vous entrez.

Rhys Davies, à gauche, et Ben Keith, sont des avocats britanniques qui aident les personnes accusées de crimes à naviguer dans la bureaucratie complexe d’Interpol.

Ben Keith : Nos clients viennent nous voir et nous disent : « Nous avons été accusés dans un État particulier d’une infraction pénale fabriquée de toutes pièces pour des raisons politiques. Et Interpol a simplement pris cela au pied de la lettre et a publié une notice rouge.

Tous deux reconnaissent qu’Interpol fait beaucoup de bien, malgré un budget annuel de 170 millions de dollars, soit à peu près la taille de la police d’Omaha.

Ben Keith : Leur constitution dit qu’ils sont censés faire confiance à leurs États membres. Ainsi, lorsqu’un État membre, la Russie, la Chine, la Turquie, dont l’État de droit est souvent inexistant, leur dit qu’une personne en particulier est recherchée pour une infraction pénale, ils sont tenus par leur constitution de les croire.

Bill Whitaker : Interpol considère-t-elle toutes les informations qui en sortent comme égales ?

Ben Keith : L’une de nos principales frustrations est qu’Interpol ne pénalise pas correctement les pays.

Rhys Davies : Ils veulent que tout le monde soit dans leur club.

Ben Keith : Ils veulent tout le monde dans le club. Lorsqu’un pays enfreint clairement et de manière flagrante les règles et manipule le système à grande échelle, il ne le suspend pas. Ils n’ont pas suspendu la Russie. La Russie est donc toujours un membre actif d’Interpol.

La Russie représente près de la moitié des notices rouges publiées par Interpol. Selon un responsable de la police russe, son bureau Interpol à Moscou a aidé à arrêter et à extrader plus de 100 criminels en 2021… et en 2022, il a aidé à arrêter le fondateur du plus grand marché criminel du darknet au monde, appelé Hydra. Mais certaines informations fournies par la Russie à Interpol sont suspectes. Des membres du Congrès, des groupes de défense des droits de l’homme et de l’Union européenne ont qualifié la Russie d’abuseur en série des notices rouges.

Rhys Davies : La Russie est donc largement considérée comme une tentative assez effrontée de manipuler le système. Le fameux exemple dont on parle souvent est Bill Broder.

Bill Browder est un financier d’origine américaine basé à Londres. Il a fait fortune en Russie, mais a passé les 11 dernières années à fuir le président Vladimir Poutine après que lui et son avocat, Sergueï Magnitski, a révélé la corruption des responsables du gouvernement russe. Magnitski a été arrêté et est mort après avoir été battu dans une prison de Moscou. Browder a été reconnu coupable par contumace pour des accusations de fraude suspecte. Le Kremlin s’est tourné vers Interpol pour le faire venir.

Bill Whitaker : Alors, combien de fois, d’après vos calculs, la Russie a-t-elle tenté de vous arrêter par le biais d’Interpol ?

Bill Browder : Huit fois. Je dois tenir le Livre Guinness des records du monde pour le nombre de fois où ils ont tenté d’abuser d’Interpol.

Son appel le plus proche est arrivé en 2018, alors qu’il était en visite en Espagne.

Bill Browder : J’ouvre la porte de l’hôtel et devant la porte, sur le point de frapper, se trouvent le directeur de l’hôtel et deux agents en uniforme de la police espagnole. Je sors mon passeport. Je le tends à, euh, l’un des deux…