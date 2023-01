Interpol déclare qu’un grand trafiquant d’êtres humains a été arrêté au Soudan

Le suspect – identifié comme Kidane Zekarias Habtemariam – est accusé d’avoir dirigé une organisation criminelle qui enlève, extorque et assassine des migrants d’Afrique de l’Est qui tentent de traverser la mer Méditerranée depuis la Libye, a indiqué la police basée en France dans un communiqué en ligne.

LE CAIRE — Un ressortissant érythréen décrit comme l’un des trafiquants d’êtres humains « les plus recherchés au monde » a été arrêté au Soudan après une chasse à l’homme internationale menée par les Émirats arabes unis, a annoncé jeudi Interpol.

Il a été arrêté dimanche dans le cadre d’une “opération policière internationale majeure menée par les Émirats arabes unis, sur la base d’informations partagées via Interpol”, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, publié par The Khaleej Times.

Une percée dans la chasse à l’homme a eu lieu lorsque les autorités des Émirats arabes unis ont commencé à suivre de près l’organisation de Habtemariam et les membres de sa famille, découvrant des schémas de blanchiment d’argent qui les ont conduits au Soudan, a indiqué l’agence. Interpol a commencé à surveiller les activités de Habtemariam en 2019.

Habtemariam avait fait l’objet de deux notices rouges d’Interpol, l’une d’Ethiopie et l’autre des Pays-Bas, a indiqué l’agence. Les autorités néerlandaises ont accusé Habtemariam de diriger un camp en Libye qui abritait des milliers de migrants.

La Libye est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les migrants à la recherche d’une meilleure qualité de vie en Europe. Le pays riche en pétrole a plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Les trafiquants d’êtres humains ont profité du chaos en Libye, faisant passer clandestinement des migrants à travers les longues frontières terrestres du pays avec six nations.

Dans un tweet publié par le ministre de l’Intérieur des Émirats arabes unis, Saeed Abdullah al-Suwaidi, l’opération internationale a duré neuf mois et a également impliqué les autorités néerlandaises, éthiopiennes et soudanaises, a indiqué Interpol.

« Grâce au professionnalisme et au dévouement de nos policiers, le trafiquant d’êtres humains le plus recherché au monde ne pourra plus commettre ses actes ignobles », a déclaré al-Suwaidi.