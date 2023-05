Interpol a besoin d’aide pour identifier 22 femmes et filles assassinées | Nouvelles du monde

Interpol a publié des images de reconstruction faciale de 14 femmes et filles âgées de 15 à 30 ans (Photo : Getty) La police de toute l’Europe a lancé un appel à l’aide pour identifier les corps de 22 femmes et filles qui, selon elles, ont été assassinées. L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a partagé des images de reconstruction faciale de ce à quoi ressemblaient les victimes, trouvées aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Les images sont accompagnées de descriptions et de photos de tatouages, de bijoux et d’autres identifiants possibles. Leurs âges vont de 15 à 30 ans et ils ont tous été découverts morts entre 1976 et 2019. La police néerlandaise a déclaré que la plupart étaient « morts violemment », certains montrant des signes qu’ils avaient été « maltraités ou affamés avant de mourir ». Les cas non résolus incluent une femme qui a été retrouvée morte dans la rivière Groot Schijn à Anvers, en Belgique, et une qui avait été brûlée dans une forêt à Altena-Bergfeld en Allemagne. Une femme, qui n’avait peut-être que 16 ans, a été fourrée dans un sac et jetée dans la rivière IJ à Amsterdam. La détective médico-légale Carina Van Leuven a déclaré: «En partie parce que les femmes sont probablement originaires de pays autres que celui où elles ont été trouvées, leur identité n’a pas encore été établie.



Toutes les femmes avaient entre 15 et 30 ans (Photo : Interpol)



Les corps des femmes ont été retrouvés entre les années 1976 et 2019 (Photo : Interpol) Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Une image de reconstruction d’une victime dont le corps a été brûlé dans une forêt allemande (Photo: Interpol) « Il est possible que leurs corps aient été laissés dans nos pays pour empêcher des enquêtes criminelles. » C’est la première fois qu’Interpol partage des notices noires (détails sur des corps non identifiés) avec le public, car elles ne sont généralement vues que par les unités d’Interpol dans le monde. Le projet, appelé Operation Identify Me, a commencé après que le détective Van Leeuwen et un collègue ont contacté des forces en Allemagne et en Belgique alors qu’ils tentaient de résoudre le cas d’une femme retrouvée morte dans une poubelle à roulettes dans la rivière Gaasp à Amsterdam en 1999.



Les détectives ont tenté d’identifier cette femme retrouvée dans une poubelle de la rivière Gaasp, à Amsterdam (Photo: Interpol) Mme Van Leeuwen tentait d’identifier la victime depuis 2005, mais sans succès et a finalement contacté les pays voisins. Plus: Tendance

Une fois en travaillant ensemble, les forces ont réalisé que plusieurs femmes et filles avaient été tuées et étaient toujours sans nom après une enquête approfondie. Ils ont donc décidé de compiler une liste complète de toutes les informations dont ils disposent et de voir si le public serait en mesure de les aider. La coordinatrice de l’unité ADN d’Interpol, le Dr Susan Hitchin, a déclaré que de plus en plus de personnes sont portées disparues en dehors de leurs frontières nationales en raison de l’augmentation de la migration mondiale et de l’ouverture des frontières en Europe. Elle a déclaré: «Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexiste, y compris la violence domestique, les agressions sexuelles et la traite. Cette opération vise à redonner leur nom à ces femmes.



Un tatouage sur la femme retrouvée dans la rivière Groot Schijn à Anvers, Belgique (Photo: Interpol)



Un corps qui n’avait peut-être que 16 ans a été fourré dans un sac et jeté dans la rivière IJ à Amsterdam (Photo: Interpol)



La détective Carina Van Leeuwen a déclaré qu’elle « n’abandonnerait jamais » la femme retrouvée dans une poubelle à Amsterdam (Photo: Facebook) « Peut-être que les gens reconnaîtront une boucle d’oreille ou un vêtement spécifique qui a été trouvé sur la femme non identifiée. » La détective Van Leeuwen a déclaré qu’alors qu’elle espère que l’identification des victimes conduira à l’arrestation de personnes dangereuses, elle est plus préoccupée par « l’identité de la femme – juste pour la rendre à la famille ». Elle a promis de «ne jamais abandonner» la femme retrouvée dans la poubelle à roulettes ou l’une des autres sur lesquelles elle enquête. Elle a ajouté: « Vous êtes une personne, vous avez un nom, vous avez une histoire et l’histoire doit être racontée jusqu’à la fin, même si la fin est tragique et horrible. » Vous pouvez voir la liste complète des victimes, et les détails connus à ce jour, ici. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source