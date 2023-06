Interpellation de Trump aujourd’hui: les alliés arrivent à Miami pour le tribunal alors que Trump se démène pour trouver des avocats

Le provocant Donald Trump attaque le «méchant» Pence et le consul spécial «dérangé» Jack Smith

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump sera traduit en justice aujourd’hui pour 37 chefs d’accusation pour avoir manipulé des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche, alors qu’il devient le premier président américain actuel ou ancien à faire face à des accusations criminelles fédérales.

L’ancien président comparaîtra pour sa mise en accusation devant un tribunal fédéral du district sud de la Floride à 15 h HE, où il a juré de plaider non coupable de toutes les accusations.

« Je dirai simplement » non coupable « . Je n’ai rien fait de mal », a-t-il déclaré lundi à l’émission de radio de Boston WRKO.

Malgré sa confiance, L’indépendant a révélé en exclusivité que M. Trump avait du mal à trouver des avocats prêts à le défendre en Floride.

Pendant ce temps, les responsables de Miami se préparent à des manifestations devant le palais de justice, le maire Francis Suarez déclarant lors d’une conférence de presse que la ville promulguait des plans pour « s’assurer que chacun a le droit de s’exprimer pacifiquement et d’exercer ses droits constitutionnels » d’une manière « évidemment pacifique ». ”.

Plusieurs partisans ont exprimé une rhétorique violente en ligne et les loyalistes de MAGA Kari Lake et Laura Loomer, les Proud Boys et au moins un émeutier du Capitole (nommé Baked Alaska) devraient descendre à Miami pour soutenir l’ancien président.