Interpellation de Donald Trump à Miami : plaidoyer de non-culpabilité

MIAMI –

L’ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable mardi aux accusations criminelles fédérales selon lesquelles il aurait illégalement conservé des documents de sécurité nationale lorsqu’il a quitté ses fonctions et aurait menti aux responsables qui cherchaient à les récupérer.

Le plaidoyer de Trump, déposé devant le juge magistrat américain Jonathan Goodman devant un tribunal fédéral de Miami, met en place une bataille juridique susceptible de se dérouler au cours des prochains mois alors qu’il fait campagne pour reconquérir la présidence lors des élections de novembre 2024. Les experts disent qu’il pourrait s’écouler un an ou plus avant qu’un procès ait lieu.

Trump a été autorisé à quitter le tribunal sans conditions ni restrictions de voyage et aucune caution en espèces n’était requise. Goodman a statué que Trump n’était pas autorisé à communiquer avec des témoins potentiels dans l’affaire.

L’ancien assistant de Trump, Walt Nauta, qui est également inculpé dans l’affaire, a comparu devant le tribunal aux côtés de Trump mais n’aura pas à plaider avant le 27 juin car il n’a pas d’avocat local. Lui aussi a été libéré sans avoir à verser de caution et a reçu l’ordre de ne pas parler à d’autres témoins.

Les partisans ont scandé « Nous aimons Trump » alors que son cortège a quitté le palais de justice à 15h55 HAE (1955 GMT), environ deux heures après son arrivée.

Il s’agissait de la deuxième visite au tribunal de Trump ces derniers mois. En avril, il a plaidé non coupable des accusations portées contre l’État à New York pour un paiement silencieux à une star du porno.

Trump est le premier ancien président à être accusé de crimes fédéraux.

Les autorités s’étaient préparées à d’éventuelles violences, rappelant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, mais le maire de Miami, Francis Suarez, a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait eu aucun problème de sécurité.

Trump a clamé à plusieurs reprises son innocence et accuse l’administration du président démocrate Joe Biden de le cibler. Il a qualifié mardi l’avocat spécial Jack Smith, qui dirige l’accusation, de « haineux de Trump » sur les réseaux sociaux.

« L’UN DES JOURS LES PLUS TRISTES DE L’HISTOIRE DE NOTRE PAYS. NOUS SOMMES UNE NATION EN DÉCLIN !!! » Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social peu de temps avant que son cortège ne quitte l’hôtel Trump Doral pour le palais de justice.

Smith accuse Trump de risquer des secrets nationaux en emportant avec lui des milliers de papiers sensibles lorsqu’il a quitté la Maison Blanche en janvier 2021 et en les stockant de manière désordonnée dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride et son club de golf du New Jersey, selon un l’acte d’accusation du grand jury publié la semaine dernière.

Les photos incluses dans l’acte d’accusation montrent des boîtes de documents stockées sur une scène de salle de bal, dans une salle de bain et éparpillées sur le sol d’une salle de stockage.

Ces dossiers comprenaient des informations sur le programme nucléaire secret américain et les vulnérabilités potentielles en cas d’attaque, selon l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation de 37 chefs d’accusation allègue que Trump a menti aux responsables qui ont tenté de les récupérer.

L’acte d’accusation allègue également que Trump a conspiré avec Nauta pour conserver des documents classifiés et les cacher à un grand jury fédéral. Nauta a travaillé pour Trump à la Maison Blanche et à Mar-a-Lago.

Le cortège transportant l’ancien président américain Donald Trump arrive près du palais de justice américain Wilkie D. Ferguson Jr., le mardi 13 juin 2023, à Miami. (AP Photo/Wilfredo Lee)

LES ÉLECTEURS RÉPUBLICAINS ET LES RIVAUX S’ALIGNENT DERRIÈRE TRUMP

Les événements récents n’ont pas entamé les espoirs de Trump de retourner à la Maison Blanche. Après sa mise en accusation, Trump devait prendre l’avion de Miami à son club de golf du New Jersey, où il devait prendre la parole.

Les déboires juridiques de Trump n’ont pas non plus nui à sa position auprès des électeurs républicains.

Un sondage Reuters / Ipsos publié lundi a montré que Trump menait toujours de loin ses rivaux pour la nomination républicaine à l’élection présidentielle de 2024, et 81% des électeurs républicains considéraient les accusations comme politiquement motivées.

La plupart des rivaux républicains de Trump pour l’investiture se sont alignés derrière lui et ont accusé le FBI de parti pris politique, dans un virage brutal par rapport au soutien traditionnel du parti aux forces de l’ordre.

Vivek Ramaswamy, l’un de ces candidats, a déclaré devant le palais de justice de Miami qu’il pardonnerait à Trump s’il était élu.

ACTE D’ESPIONNAGE CITÉ DANS LES ACCUSATIONS CONTRE TRUMP

Trump fait face à des accusations de violation de la loi sur l’espionnage, qui criminalise la possession non autorisée d’informations de défense, et de complot en vue d’entraver la justice, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

C’est la peine maximale à laquelle il encourt, car il purgerait toutes les peines simultanément s’il était reconnu coupable.

Les experts juridiques disent que les preuves constituent un dossier solide, et Smith a déclaré que Trump, qui aura 77 ans mercredi, aura un procès « rapide ».

La juge chargée de l’affaire, Aileen Cannon, a été nommée par Trump en 2020 et a rendu une décision en sa faveur lors de l’enquête de l’année dernière qui a été annulée en appel. Goodman, le juge d’instruction qui a dirigé l’audience de mardi, ne devrait pas jouer un rôle permanent dans l’affaire.

Les experts disent que la complexité du traitement des preuves classifiées et les manœuvres juridiques des avocats de Trump pourraient retarder un procès de plus d’un an.

En attendant, Trump est libre de faire campagne pour la présidence et pourrait prendre ses fonctions même s’il devait être reconnu coupable.

Trump accuse Biden d’avoir orchestré l’affaire fédérale pour saper sa campagne. Biden a gardé ses distances avec l’affaire et refuse de la commenter.

Lors de sa première course présidentielle en 2016, Trump a appelé à l’emprisonnement de sa rivale démocrate Hillary Clinton pour avoir utilisé le courrier électronique privé alors qu’il était secrétaire d’État, ce qui a conduit à des chants de « enfermez-la » lors des rassemblements électoraux. Le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a critiqué Clinton pour sa négligence, mais n’a pas recommandé d’accusations criminelles.

(Rapports supplémentaires de Rami Ayyub, Sarah N. Lynch, Susan Heavey, Julia Harte, Tyler Clifford, Doina Chiacu et Luc Cohen; Écriture par Andy Sullivan; Montage par Howard Goller)