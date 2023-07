Internet Watch Foundation confirme les premières images d’abus sexuels sur des enfants générées par l’IA

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La lutte contre la menace des images générées artificiellement d’abus sexuels sur des enfants doit être une priorité lors du sommet mondial sur l’IA organisé cette année au Royaume-Uni, a averti une organisation de sécurité Internet alors qu’elle publiait ses premières données sur le sujet.

De telles «images incroyablement réalistes» présentent un risque de normalisation des abus sexuels sur enfants et leur suivi pour déterminer s’ils sont authentiques ou créés artificiellement pourrait également détourner l’attention de l’aide aux vraies victimes, a déclaré l’Internet Watch Foundation (IWF).

L’organisation – qui s’efforce d’identifier et de supprimer les images et les vidéos en ligne d’abus sexuels sur des enfants – a déclaré que, bien que le nombre d’images d’IA identifiées soit encore faible, « il existe un potentiel pour les criminels de produire des quantités sans précédent d’images d’abus sexuels sur des enfants ».





Les représentations d’abus sexuels d’enfants, même artificielles, normalisent la violence sexuelle contre les enfants Susie Hargeaves, Internet Watch Foundation

Sur 29 URL (adresses Web) contenant des images présumées d’abus sexuels sur des enfants générées par l’IA signalées à l’IWF entre le 24 mai et le 30 juin, sept ont été confirmées comme contenant des images générées par l’IA.

Il s’agit des premières données publiées par l’IWF sur les images d’abus sexuels sur des enfants générées par l’IA.

Il a déclaré qu’il ne pouvait pas immédiatement indiquer les emplacements pour lesquels les URL étaient hébergées, mais que les images contenaient du matériel de catégorie A et B – certains des types d’abus sexuels les plus graves – avec des enfants aussi jeunes que trois ans représentés.

Ses analystes ont également découvert un « manuel » en ligne écrit par des délinquants dans le but d’aider d’autres criminels à former l’IA et à affiner leurs invites pour obtenir des résultats plus réalistes.

L’organisation a déclaré que de telles images – bien qu’elles ne présentent pas de vrais enfants – ne sont pas un crime sans victime, avertissant qu’elles peuvent normaliser les abus sexuels sur les enfants et rendre plus difficile la détection lorsque de vrais enfants pourraient être en danger.

Le mois dernier, Rishi Sunak a annoncé le premier sommet mondial sur la sécurité de l’intelligence artificielle (IA) qui se tiendra au Royaume-Uni à l’automne, en se concentrant sur la nécessité d’une action internationale coordonnée pour atténuer les risques de la technologie émergente en général.

Susie Hargreaves, directrice générale de l’IWF, a déclaré qu’une législation adaptée devait être introduite « pour devancer » la menace posée par l’utilisation spécifique de la technologie pour créer des images d’abus sexuels sur des enfants.

Elle a déclaré: « L’IA devient de plus en plus sophistiquée. Nous tirons la sonnette d’alarme et disons que le premier ministre doit traiter la grave menace qu’elle représente comme sa priorité absolue lorsqu’il accueillera le premier sommet mondial sur l’IA plus tard cette année.

« Nous ne voyons pas actuellement ces images en grand nombre, mais il est clair pour nous que les criminels ont le potentiel de produire des quantités sans précédent d’images d’abus sexuels d’enfants réalistes.

« Cela serait potentiellement dévastateur pour la sécurité sur Internet et pour la sécurité des enfants en ligne.

« Les délinquants utilisent désormais des générateurs d’images IA pour produire des images parfois incroyablement réalistes d’enfants victimes d’abus sexuels.

« Pour les membres du public, une partie de ce matériel serait totalement impossible à distinguer d’une image réelle d’un enfant victime d’abus sexuels. Avoir plus de ce matériel en ligne fait d’Internet un endroit plus dangereux.

Elle a déclaré que l’abus continu de cette technologie « pourrait avoir des conséquences profondément sombres – et pourrait voir de plus en plus de personnes exposées à ce contenu préjudiciable ».

Elle a ajouté : « Les représentations d’abus sexuels sur des enfants, même artificielles, normalisent la violence sexuelle contre les enfants. Nous savons qu’il existe un lien entre le visionnage d’images d’abus sexuels sur des enfants et le fait de commettre des délits de contact contre des enfants.

Dan Sexton, directeur technique de l’IWF, a déclaré: «Notre inquiétude est que, si les images d’IA d’abus sexuels sur des enfants deviennent impossibles à distinguer des images réelles, il y a un danger que les analystes de l’IWF perdent un temps précieux à tenter d’identifier et d’aider les forces de l’ordre à protéger enfants qui n’existent pas.

« Cela signifierait que de vraies victimes pourraient tomber entre les mailles du filet et que des opportunités de prévenir les abus dans la vie réelle pourraient être manquées. »

Il a ajouté que l’apprentissage automatique pour créer les images, dans certains cas, a été formé sur des ensembles de données d’enfants réels victimes d’abus sexuels, donc « les enfants sont toujours blessés et leur souffrance est intégrée à cette imagerie artificielle ».

La National Crime Agency (NCA) a déclaré que si le contenu généré par l’IA ne figurait que « dans une poignée de cas », le risque « augmente et nous le prenons extrêmement au sérieux ».

Chris Farrimond, directeur de la direction des menaces de la NCA, a déclaré: «La création ou la possession de pseudo-images – créées à l’aide de l’IA ou d’une autre technologie – est une infraction au Royaume-Uni. Comme pour d’autres contenus d’abus sexuels sur des enfants visionnés et partagés en ligne, les pseudo-images jouent également un rôle dans la normalisation et l’escalade des abus parmi les agresseurs.

« Il y a une possibilité très réelle que si le volume de matériel généré par l’IA augmente, cela pourrait avoir un impact considérable sur les ressources des forces de l’ordre, augmentant le temps qu’il nous faut pour identifier de vrais enfants ayant besoin de protection.