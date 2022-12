Internet s’illumine de photos et de vidéos alors que le ciel nocturne scintille

La pluie de météores de Gemini commence et se poursuivra pendant la nuit et le pic vendredi alors que nous traverserons la zone des particules et de la poussière. On dirait que nous obtenons jusqu’à 200 météores par heure, donc ça a augmenté par rapport à avant, ce qui était comme 120 par heure. pic.twitter.com/0kSq7VTMiA– Grimm (@ Grimm_111) 14 décembre 2022