Internet Sensation Kili Paul chante la chanson emblématique de Raj Kapoor “Kisi Ki Muskurahaton Pe”

Kili Paul, un créateur de contenu de Tanzanie, est bien connu pour son amour pour les chansons de Bollywood et ses vidéos de danse et de synchronisation labiale sur certaines chansons virales sur TikTok et Instagram. Avec une nouvelle vidéo délicieuse et nostalgique, la sensation Internet est de retour pour montrer son amour pour la vieille musique de Bollywood. La vidéo, qui présente Kili Paul chantant la chanson emblématique de Raj Kapoor, Kisi Ki Muskurahaton Pe du film Anari de 1959, ne manquera pas de vous faire sourire et de vous donner envie de vous balancer sur la chanson.

La vidéo était accompagnée d’une légende qui disait : « Retour au bon vieux temps, quand la vie avait un sens. Amusez-vous bien », a-t-il également ajouté un cœur et un emoji souriant à la légende.

Kili Paul, vêtu d’une tenue traditionnelle tanzanienne, peut être vu en train de chanter la chanson emblématique de Bollywood. Étonnamment, sa prononciation et son rythme étaient parfaits.

La vidéo a été partagée en ligne et a reçu plus de 1,1 million de vues et plus de 1,4 lakh likes depuis sa mise en ligne il y a 5 jours. Après avoir vu le clip, les internautes n’ont que des éloges à son égard, et la section des commentaires a été remplie de beaux compliments.

Un utilisateur a écrit : « Wah… Parfait. “Kili, tu l’as tué”, a écrit un deuxième utilisateur. Un autre utilisateur a commenté: “Le vieux est de l’or”. « Très gentil mon frère, continue », a commenté un autre fan.

En août de cette année, Kili Paul et sa sœur ont également interprété Kisi Ki Muskurahaton Pe tout en synchronisant les lèvres et en groovant et ils en ont publié une vidéo sur Instagram. Shailendra a écrit les paroles, Shankar Jaikishan a composé la musique et l’un des chanteurs les plus connus de l’époque, Mukesh, a fourni la voix de la chanson Kisi Ki Muskurahaton Pe.

Kili Paul a déjà téléchargé une reprise d’une chanson de Bollywood, ce n’est donc pas la première fois qu’il joue une chanson de Bollywood. Il a également chanté la chanson Tujh Mein Rab Dikhta Hai du film Rab Ne Bana Di Jodi, avec Shah Rukh Khan et Anushka Sharma.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici