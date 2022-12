Internet se souvient d’une adolescente qui a tweeté depuis son réfrigérateur intelligent alors que Musk apporte un nouveau changement

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, la plateforme de médias sociaux a subi une série de changements. Dans ce qui vient comme un nouveau changement, la plate-forme de microblogging ne montrera plus l’appareil à partir duquel un tweet a été publié. “Twitter a supprimé la possibilité de voir de quel appareil provient un tweet. (Twitter pour iPhone, Twitter pour Android) “, a déclaré un compte Twitter appelé” Pubity “dans un message, qui a ensuite été retweeté par Musk. Alors que ce nouveau changement balayait la plate-forme de médias sociaux, tweeple est devenu nostalgique et s’est souvenu d’un adolescent qui est devenu viral pour avoir affirmé qu’elle avait utilisé le réfrigérateur intelligent de sa famille pour atteindre des milliers de ses abonnés sur Twitter.

La fan d’Ariana Grande qui se fait appeler “Dorothy” a tweeté que sa mère avait confisqué son téléphone mais qu’elle avait trouvé un certain nombre de moyens innovants pour contourner l’interdiction. Celles-ci, a-t-elle affirmé dans une série de tweets, comprenaient un appareil portable Nintendo, une console de jeu Wii U et le réfrigérateur intelligent LG de sa famille. Et maintenant, les gens de Twitter sont en train de publier ses tweets sur toute la plate-forme de médias sociaux.

“Twitter a officiellement supprimé la fonctionnalité qui vous indique de quel appareil un tweet a été envoyé et je veux juste dire Dorothy, nous ne vous oublierons jamais”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Pendant ce temps, plus tôt, Twitter Chief a également laissé entendre qu’un système de traitement des paiements Twitter est en cours, faisant référence à un système qui rivaliserait avec PayPal. Pour ceux qui ne connaissent pas PayPal est l’une des sociétés qu’il a co-fondées. Il l’a rendu encore plus ferme lorsqu’il a répondu sur un Tweet de la poignée Twitter Doge Designer déclarant: “L’homme qui a réinventé le système de paiement en 1999 est prêt à le refaire.” En réponse à cela, Musk a écrit: “Ça va être génial.”

Musk a également une expérience antérieure dans le paiement qui remonte à sa fondation de X.com. Il s’agit d’une première itération des systèmes de paiement numérique.

