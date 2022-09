Internet rend hommage à la chute du «pont de Londres»

Alors que la reine Elizabeth II rendait son dernier soupir à Balmoral jeudi, Internet a résonné avec la nouvelle de la chute du pont de Londres. Le nouveau roi de Grande-Bretagne, Charles III, a déclaré qu’elle était une “souveraine chérie et une mère très aimée” qui manquerait au monde entier. Elle était le monarque britannique le plus ancien, servant de figure de proue de la nation pendant sept décennies, témoin des allées et venues de quinze premiers ministres.

L’accession d’Elizabeth au trône à l’âge de 25 ans était le quatrième et dernier couronnement britannique du XXe siècle. Son fils aîné, le prince Charles, âgé de 73 ans, lui succèdera en tant qu’héritier royal. Il a de plus en plus pris ses fonctions ces derniers mois en raison de sa mauvaise santé prolongée.

7 Décennies & 15 Premiers Ministres mais seulement 1 Reine ! Sa Majesté, la reine Elizabeth II #Reine Elizabeth pic.twitter.com/SCIUra0izc — Piyu‍⚕️ Nutrition Jeevi (@PiyuNair) 9 septembre 2022

#SE DÉCHIRER La reine Elizabeth II, décédée à l’âge de 96 ans. Elizabeth était le dernier chef d’État à avoir été un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Elle a servi dans le service territorial auxiliaire en tant que chauffeur et mécanicien. pic.twitter.com/ehFjl5I50q – Institut naval américain (@NavalInstitute) 8 septembre 2022

La reine Elizabeth II a quitté ce monde aujourd’hui pour rejoindre son mari Philip Ils se retrouveront après une séparation de 1 an et 5 mois. C’est un très grand jour pour le monde #SE DÉCHIRER #Reine Elizabeth #PrincePhillip pic.twitter.com/da7bOUR4zM – Ô royaume (@omabelllll) 9 septembre 2022

Piccadilly Circus ce soir. Je sais qu’elle a eu une longue et belle vie et qu’elle n’était pas vraiment ma reine mais elle a toujours fait partie de ma vie et je suis triste. #Reine Elizabeth #Puisse-t-elle reposer en paix pic.twitter.com/JC0OLVIDP9 — ✮ RCW ✮ (@RenniePennieBC) 8 septembre 2022

#Reine Elizabeth

Le pont de Londres est en panne. Sa Majesté la Reine Elizabeth a exercé ses fonctions jusqu’à la toute fin. 7 décennies

15 premiers ministres

1 Reine Merci m’dame#Reposez en paix pic.twitter.com/2diPJfp3x2 – Capitaine Prakhar (@ prakhar1000) 9 septembre 2022

Elizabeth a marqué sept décennies sur le trône le 6 février et était dans son année de jubilé de platine. L’occasion record a été marquée par quatre jours d’événements publics, mais elle n’a pu faire que deux apparitions pour reconnaître les foules massives dans sa ville natale de Londres. Ce fut une frénésie similaire lors de son mariage avec le prince Philip en novembre 1947 ainsi que de son couronnement en juin 1953, qui devint le premier de l’histoire du pays à être entièrement télévisé.

