Internet réagit au « poisson frais » pêché sur les routes inondées

La capitale du Karnataka, Bengaluru, s’est retrouvée avec des routes gorgées d’eau suite à des coulées continues dans la ville et les zones voisines mardi. Au milieu des images de personnes coincées dans de longs embouteillages sur des routes détrempées et d’autres dommages causés par la pluie, une photo d’un poisson a attiré l’attention d’Internet. La photo publiée sur Twitter, montre un volontaire tenant un poisson ressemblant à un poisson-chat de rivière au milieu d’une pluie gorgée d’eau. Venez à Bangalore. Vous obtenez une prise fraîche au milieu de la route maintenant !” a écrit un utilisateur en publiant les photos en ligne.

Venez à Bangalore. Vous obtenez une prise fraîche au milieu de la route maintenant ! pic.twitter.com/uIdTX5jIF7 – Samir Mohan (@sleepyhead148) 30 août 2022

La photo a rapidement fait sensation sur Internet et d’autres utilisateurs ont réagi avec des réactions hilarantes et des jeux de mots. “Ahhh, enfin, je peux acheter une canne à pêche et rayer la pêche sur ma liste de seaux”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté que le poisson n’était pas une propriété de l’État mais appartenait au peuple.

“Il y a quelque chose de louche dans ces routes”, a lu un autre commentaire.

Vérifiez les autres réactions ici :

Mais bon, le temps à Bangalore est génial et il y a tellement d’options de restauration. – Vijay Shankar (@vshankar90) 31 août 2022

Quelque chose de louche… Bengaluru ☹️ —Julien (@John17014868) 30 août 2022

Le poisson appartient au peuple, pas à l’Etat ! — Aditya Sinha (@autumnshade) 31 août 2022

L’utilisateur qui a initialement publié la photo en ligne a déclaré que la photo semblait avoir été prise dans l’Ecospace du quartier Bellandur de la ville.

Le département météorologique indien a prévu des pluies légères à modérées dans les zones rurales et urbaines de Bengaluru jusqu’au 3 septembre.

L’agence de prévision météorologique a lancé une alerte jaune pour Bangalore, Belagavi et plusieurs districts du Karnataka. On estime que le gouvernement de l’État a subi une perte de plus de 7 600 crores de roupies en raison de la pluie depuis juin de cette année.

Le gouvernement du Karnataka approchera le centre pour déléguer une équipe centrale interministérielle pour évaluer les dommages causés par la pluie, les inondations et les glissements de terrain.

Le gouvernement de l’État travaillerait pour envoyer une proposition au gouvernement central demandant un allégement de 1 012,5 crores de roupies conformément aux normes du Fonds national de réponse aux catastrophes (NDRF). Le gouvernement de l’État a affirmé qu’un total de 23 794 maisons avaient été endommagées par la pluie, tandis que des pertes de récoltes d’un montant de 5,8 lakh hectares avaient été signalées depuis juin.

Depuis le 1er juin, le Karnataka a reçu plus de 820 mm de précipitations, affectant 27 districts et 187 villages.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici