Internet pleure la perte d’un dauphin mort à cause des déchets plastiques

La préservation de l’environnement, de la nature et des animaux qui partagent avec nous cette planète a fait l’objet de discussions et de campagnes. Lorsque des initiatives de nettoyage ont lieu et qu’elles révèlent la quantité de plastique et de déchets à usage unique qui sont éliminés de manière contraire à l’éthique, la conservation marine devient un problème sérieux. Être dans l’eau rend encore plus difficile l’élimination du plastique à usage unique de l’environnement, ce qui est déjà un défi. Malheureusement, il étouffe aussi les animaux marins.

Erik Solheim, un diplomate norvégien, a souligné le même problème dans un message sur son compte Twitter officiel en utilisant une photo qui a été largement diffusée au fil des ans. L’image représentait un dauphin mort de faim après avoir accroché l’anneau d’une bouteille d’eau à son museau. C’est malheureusement la plus belle illustration que l’on ait en main pour sensibiliser les gens aux risques d’une mauvaise élimination des déchets et des ordures telles que les bouteilles d’eau en plastique à usage unique, en particulier dans et autour des plans d’eau comme les plages. Le tweet d’Erik Solheim conseille aux gens de ne jeter les déchets que dans les poubelles et non dans le sable des plages environnantes.

Le tweet partagé par le diplomate se lit comme suit : « Ce dauphin a été trouvé sur la plage. Il est mort de faim à cause de l’anneau d’une bouteille d’eau qui pendait à son museau. Lorsque vous allez à la plage, jetez vos déchets dans les poubelles. Et pas dans le sable ! Le tweet a reçu plusieurs commentaires d’utilisateurs condamnant l’acte d’élimination inappropriée des plastiques et le manque de sens civique de base chez les humains.

Un utilisateur a écrit : “Tellement si triste de voir ça… quand apprendrons-nous.”

Un autre utilisateur a commenté : « Tous les déchets doivent être mis dans des poubelles, pas seulement à la plage. Les ordures pénètrent dans les rivières depuis les routes et les rues, etc. à des kilomètres de la plage et se vident dans la mer. »

« Nous, les humains, n’avons quitté ni la mer ni le sol. S’il vous plaît, ayez un sens civique de base et utilisez des poubelles », a commenté un utilisateur.

Erik Solheim publie fréquemment des tweets à couper le souffle avec des films et des images mettant en valeur la splendeur de la nature qui est négligée dans la routine quotidienne. Il a posté une vidéo plus tôt ce mois-ci d’un magnifique papillon Atlas, qui est le plus grand papillon connu au monde.

