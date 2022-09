Internet par satellite bientôt sur votre téléphone, grâce à Android 14

Il y a une semaine, T-Mobile nous a tous pris un peu au dépourvu lorsqu’il a annoncé qu’il travaillait avec SpaceX et leur Internet alimenté par satellite Starlink pour fournir un nouveau niveau de service aux clients. L’objectif sera de créer un nouveau type de réseau qui peut essentiellement transmettre des connexions Internet aux téléphones via satellite dans les endroits les plus reculés de la Terre.

Tout cela semble génial, mais nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander comment cela pourrait fonctionner et si les téléphones que nous possédons déjà seraient prêts. T Mobile réclamations il utilisera la radio existante de votre téléphone et que “ça marche tout simplement”. Dans un premier temps, T-Mobile et SpaceX prévoient de prendre en charge la messagerie texte à partir de votre téléphone, mais l’objectif sera d’ajouter éventuellement une couverture voix et données. Ils espèrent ouvrir une version bêta de ce service d’ici la “fin de l’année prochaine”.

Cela semble assez soigné.

Si ce n’est pas le cas juste travaillerce sera probablement le cas, grâce à la nouvelle version d’Android, qui devrait être Android 14. Aujourd’hui, Hiroshi Lockheimer de Google a tweeté que l’équipe Android « conçoit pour les satellites » et qu’elle est « ravie d’aider nos partenaires à permettre [satellite connections] dans la prochaine version d’Android !”

Wild de penser aux expériences utilisateur pour les téléphones qui peuvent se connecter aux satellites. Lorsque nous avons lancé G1 en 2008, il était difficile de faire fonctionner la 3G + Wifi. Maintenant, nous concevons pour les satellites. Cool! Nous sommes ravis d’aider nos partenaires à activer tout cela dans la prochaine version d’Android ! – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 1er septembre 2022

Lockheimer n’a pas développé ce seul Tweet, ni fait référence à un article de blog, ni suggéré que nous en apprendrions plus bientôt. Si T-Mobile et SpaceX n’avaient pas fait leur grande annonce la semaine dernière, cela aurait été l’un des Tweets les plus aléatoires de mémoire récente. Mais nous supposons ici qu’il fait effectivement référence à l’idée de T-Mobile et qu’il existe probablement d’autres partenaires intéressés par des types similaires de connexions par satellite.

L’avenir est l’homme sauvage, en supposant que la planète nous aura toujours.