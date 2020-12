Le déménagement dans une nouvelle maison est une tâche sérieuse et doit être fait avec beaucoup de délibération. Les gens font plusieurs voyages jusqu’à la propriété et s’assurent que chaque pierre est comptabilisée.

Sans soins absolus, qui sait ce que vous pourriez manquer? Comme cette femme, après avoir obtenu les clés, sortez une petite tête de poupée du mur de son sous-sol.

La sœur de la femme, qui utilise le nom d’utilisateur « La seule fille morte vivante à New York » sur Twitter, a publié des photos de l’incident effrayant sur la plate-forme, et les gens ont un conseil: allez-y.

Les photos montrent les photos agrandies du mur d’où la tête de jouet regarde. Il est de très petite taille car on peut le voir au centre d’une brique, et c’est probablement pourquoi la sœur n’a pas pu le voir lors de leur inspection de la maison. La légende du tweet disait: « Ma sœur a emménagé dans une nouvelle maison et l’a trouvée dans le mur de son sous-sol. »

La poupée effrayante a réussi à donner la chair de poule de tweeple et le message est devenu viral. Quelques jours après sa publication, le tweet a été apprécié par plus de 5,40 000 utilisateurs. Plus de 5 000 utilisateurs ont répondu au message. Faisant écho à la popularité généralisée du tweet, @missjellinsky a laissé un tweet de remerciement dans le fil en disant: « Merci à tous pour votre réponse écrasante au nouveau bébé de ma sœur ».

Merci à tous pour votre réponse écrasante au nouveau bébé de ma sœur. – La seule fille morte vivante à New York (@missjellinsky) 3 décembre 2020

De nombreux utilisateurs étaient préoccupés par la découverte et ont demandé comment la femme y vivait encore.

Un autre utilisateur a partagé une copie de son sous-sol où il a une armoire verrouillée depuis cinq ans.

Un utilisateur a donné une justification historique derrière ces têtes de marionnettes.

Ce sont des bébés du sous-sol. À la fin des années 60 et au début des années 70, c’était une tendance à la fois à New York et en Californie d’intégrer des pièces de poupée dans les murs de votre maison, y compris les sous-sols. Parfois, il y avait aussi des objets cachés, y compris des coupures de journaux et (rarement) de l’argent. Regardez. – Roland (@ Iamthe401) 3 décembre 2020

Mais le consensus populaire a soutenu les plaisanteries.

Alors, comment réagissez-vous lorsque vous voyez la tête d’une poupée sortir de votre mur?