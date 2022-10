Internet ne peut pas arrêter de s’évanouir devant cet électricien “chaud” dans un pantalon de travail sale

Il est courant de tomber sur une photo de quelqu’un sur les réseaux sociaux et de développer instantanément un béguin pour cette personne. Cependant, une électricienne a été incapable de gérer l’attention masculine qu’elle reçoit depuis qu’elle a modelé dans son pantalon de travail poussiéreux. Isabell McGuire est une électricienne, qui est probablement excellente dans son travail mais Internet n’est pas intéressé. Isabell a reçu une série de demandes en mariage.

Isabell est la quintessence de l’expression selon laquelle aucune profession ne vous oblige à avoir une certaine apparence. Récemment, alors qu’elle était au travail, elle a décidé d’ajouter un peu de saveur à son travail autrement compréhensible et monotone. L’électricienne, qui compte également environ 105 000 abonnés sur TikTok, a décidé d’essayer quelques mouvements de danse sur Smack That d’Akon depuis son lieu de travail et a enlevé son sweat à capuche sale et a publié sa petite session “loisirs et travail” sur TikTok.

Selon un rapport du Daily Mail, Isabell a montré son ventre tonique sous un haut court noir à manches longues. Elle le portait avec ses bottes de travail noires et son pantalon de travail noir, recouvert de poussière blanche. C’est peut-être la combinaison la plus bizarre, mais Internet était déjà tombé amoureux d’elle.

En plus des gens qui lui ont demandé de les épouser, certains ont même posté des messages effrontés comme “Ma maison a besoin d’être refaite”.

Isabell a depuis été inondée de commentaires et de messages de personnes s’évanouissant devant elle. On dirait que cet électricien a certainement créé une ‘étincelle’.

