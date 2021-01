Les mitaines de Bernie sont fabriquées par Jen Ellis, une enseignante d’Essex Junction, dans le Vermont. Elle les lui a données il y a plus de 2 ans et a été surprise quand il a commencé à les porter pendant la campagne électorale. Ils sont fabriqués à partir de pulls en laine recyclés et doublés de molleton fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. pic.twitter.com/ErLr29lY2t

– Ruby Cramer (@rubycramer) 20 janvier 2021