Internet mécontent d’un pêcheur australien attrapant un mérou géant rare de 80 kg, voici pourquoi

Un pêcheur australien n’en croyait pas sa chance après être allé pêcher le 1er août. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, ce n’est pas tous les jours qu’un homme attrape un gigantesque poisson de 80 kg. Oui, tu l’as bien lu. Un homme du Queensland, qui ne souhaite pas être nommé, a déclenché une réaction violente après avoir posé en ligne avec un mérou en laiton de 80 kg. L’homme a capturé cet énorme poisson lundi alors qu’il pêchait au large de l’île North Stradbroke. Maintenant, cette capture rare a été révélée après que le service de presse australien, Nine News, a publié une série de photos sur son compte Facebook officiel et a ensuite été republié par plusieurs utilisateurs.

Dans les images désormais virales, on peut voir un homme lutter pour tenir l’énorme poisson, qui semble être plus gros et plus lourd que lui, à travers l’hameçon accroché à la bouche de la créature. La photo le montre debout sur un yacht, alors qu’il pose pour la caméra avec sa grosse prise. Habituellement, le mérou bar se trouve entre 250 et 600 mètres sous l’eau. Cependant, selon le service d’information local, cela a été pris à environ 40 kilomètres au large de Point Lookout sur l’île North Stradbroke. Non seulement le poisson est lourd, mais il est aussi plus gros que de nombreux adultes adultes, car il mesure 175 centimètres de long ou 5 pieds et 7 pouces.

Si le pêcheur n’a pas hésité à poser avec la bête après s’être épuisé à hisser ces 80 kg sur le bateau, l’internaute n’a pas semblé impressionné par ses efforts. Plusieurs utilisateurs ont estimé que le poisson devait être remis à l’eau et laissé seul en paix, mais peu ont soutenu la même chose. Un utilisateur a écrit: “S’il vous plaît, dites-nous que vous l’avez remis pour vivre le reste de sa vie dans la mer à laquelle il appartient.” Un autre a commenté : « Il est clair que tous ceux qui disent qu’il aurait dû le relâcher ne sont pas des pêcheurs/femmes. Vous ne pouvez pas relâcher un poisson venu d’une eau aussi profonde tout en le rembobinant, ses entrailles explosent littéralement, d’où la raison pour laquelle ses yeux sortent de sa tête et ses entrailles sortent de son estomac. Et pour toutes les personnes qui détestent qu’il ait attrapé le poisson, vous ne pouvez littéralement pas empêcher le poisson d’atterrir sur votre ligne à ce moment-là.

Que pensez-vous de cette créature aquatique rare ?

