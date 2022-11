Internet incrédule après que la vidéo de deux avions de la Seconde Guerre mondiale se heurtant et s’écrasant aux États-Unis soit devenue virale

Dans ce qui est un incident choquant, deux avions de la Seconde Guerre mondiale sont entrés en collision en vol lors d’un spectacle aérien commémoratif de la Seconde Guerre mondiale à Dallas, au Texas, tuant au moins six personnes. Les images du même incident sont devenues virales sur les réseaux sociaux, laissant les internautes incrédules. Un bombardier Boeing B-17 Flying Fortress et un chasseur Bell P-63 Kingcobra sont entrés en collision et se sont écrasés au salon aéronautique Wings Over Dallas à l’aéroport exécutif de Dallas à 13 h 20 CST (18 h 20 GMT), a déclaré la Federal Aviation Administration (FAA) dans un communiqué. déclaration.

La vidéo montre un plus gros bombardier B-17 volant, pas très haut du sol en ligne droite, tandis que le plus petit avion – Kingcobra, fonce dans sa direction depuis la gauche. On ne sait pas ce qui a conduit à l'accident entre les deux avions.

Situation horrible. Deux avions entrent en collision lors d’un spectacle aérien à l’aéroport exécutif de Dallas 😳😔👀 pic.twitter.com/thokohgJzw – Quotidien Loud (@DailyLoud) 12 novembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale. “Je me demande vraiment comment ces choses arrivent?” a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « OMG ! Vidéo d’une collision et d’un crash entre ce qui semble être un ancien bombardier et un chasseur. Voici quelques réactions :

Mon Dieu, je prie pour toutes les personnes impliquées https://t.co/HO5wl4Dsth – Légende alias Kit Cloudkicker (@iAmLegend_716) 13 novembre 2022

La fille qui crie donne l’impression qu’elle vient de regarder un gars faire une décharge sur le trottoir, pas qu’elle vient de regarder deux putains d’avions entiers entrer en collision et exploser en flammes et en éclats d’obus https://t.co/Gc8RpPxsdd – Le vrai Sinko (@TDTimeBaby) 13 novembre 2022

Bon maintenant on peut dire que Breaking Bad est bien plus réaliste https://t.co/XBY7djctUM — ‘ (@J4Vinga) 13 novembre 2022

Les deux seules vidéos de cet incident que j’ai vues ont été celles d’une femme mexicaine criant “Dios mio!” et maintenant cette femme africaine fait “aw shiieeet heeell nawww” Amériquecore https://t.co/zP6qtc04iB — If 🍂 (@DJ_whyte_boy) 13 novembre 2022

La FAA et le National Transportation Safety Board (NTSB) ont lancé des enquêtes, ce dernier prenant les devants et fournissant des mises à jour, ont déclaré des responsables.

“Comme beaucoup d’entre vous l’ont vu, nous avons eu une terrible tragédie dans notre ville aujourd’hui lors d’un meeting aérien. De nombreux détails restent inconnus ou non confirmés pour le moment. Le National Transportation Safety Board a pris le contrôle de la scène de l’accident avec le département de police de Dallas et Dallas Fire-Rescue continuant de fournir un soutien », a déclaré le maire de Dallas, Eric Johnson, dans un tweet.

