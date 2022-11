Internet imagine que les célébrités Pete Davidson sortent ensemble dans cette tendance virale sur Twitter

Pete Davidson a récemment été à la mode sur Twitter après que des informations selon lesquelles il sortirait avec le mannequin Emily Ratajowski ont émergé. Sa vie amoureuse reste encore une fois le sujet de discussion après sa rupture avec son ex Kim Kardashian. Avec cela, une nouvelle tendance a commencé où les gens ajoutent des célébrités ou des personnages de films au hasard dans le tweet et écrivent comment le comédien sort avec le même. Non seulement les célébrités, mais les gens utilisent également des images de choses aléatoires pour rendre la tendance encore plus hilarante.

“Pete Davidson sortirait avec Yule Log Hot Chocolate”, a lu un tweet de Tim Hortons UK. Un autre tweet lu par une personne au hasard disait: “Breaking news! Pete Davidson sort actuellement avec Adi Tapiro. Les deux ont été vus traîner dans une fantaisie restaurant mercredi soir, en rigolant. Félicitations !”

Regarde:

Pendant ce temps, en août, la romance de Kim Kardashian et Davidson a pris fin. Le duo, qui a été lié pour la première fois en octobre 2021, a mis fin à leur relation, a réclamé plusieurs rapports. E ! News a annoncé la nouvelle de la séparation de Kardashian, 41 ans, et de Davidson en premier, citant des initiés qui ont partagé que même si le couple a «beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre», ils ont découvert que la dynamique longue distance et leurs horaires exigeants «l’ont fait vraiment difficile de maintenir une relation.”

Pete avait passé une partie de l’été en Australie à travailler sur le film Wizards!. Kim, cependant, a continué à élever quatre enfants – North, Psalm, Chicago et Saint, avec son ex Kanye West. “Le divorce avance avec Kanye. Ils sont heureux en tant que coparentalité”, partage une autre source avec E! News.

