Internet halète alors que Mark Zuckerberg célèbre le 4 juillet en publiant une vidéo de lui-même en train de se réveiller tout en tenant le drapeau américain – RT USA News

Les Américains ont finalement trouvé une source d’unité, la gauche comme la droite craignant après que Mark Zuckerberg a publié une vidéo du Jour de l’Indépendance de lui-même tenant un drapeau américain tout en glissant au-dessus de l’eau sur l’air d’une chanson de John Denver.

La vidéo d’une minute, qui a été publiée dimanche sur le compte Instagram du PDG de Facebook, montre Zuckerberg chevauchant un foil de sillage – également connu sous le nom de planche de surf hydrofoil – sur ce qui semble être un lac. Il tient un drapeau américain, qui est attaché à un poteau court, et le hit de Denver de 1971 « Ramenez-moi à la maison, routes de campagne » joue en arrière-plan. Zuckerberg a ajouté un commentaire, disant seulement, « Bon 4 juillet. »

La scène bizarre a rapidement suscité des réactions étonnées alors que les utilisateurs des médias sociaux grinçaient collectivement des dents. « Nous avons besoin d’une option ‘effacer votre mémoire de cela' », a déclaré un écrivain connu sous le nom de Hoarse Whisperer sur Twitter, ajoutant : « Je souhaite qu’ils puissent ramener John Denver à la vie juste pour qu’il puisse poursuivre Mark Zuckerberg pour cela. »

D’autres utilisateurs de médias sociaux souhaitaient une nouvelle version de la scène, comme celle qui c’est noté une « manque inquiétant de requins dans cette vidéo » et un autre qui a tweeté, « J’ai besoin d’une version deep-fake où il laboure le côté d’un quai. » D’autres ont regretté d’avoir vu la vidéo.

J’ai besoin d’une fausse version profonde où il laboure le côté d’un quai.🤣 – Brian (@bmatcheski) 4 juillet 2021

Il y a une place spéciale en enfer pour chacun d’entre vous qui a mis cette maudite vidéo d’hydroptère de Zuckerberg dans mon flux. – Ferme du héron bleu (@BlueHeronFarmTX) 4 juillet 2021

Des observateurs de tous bords politiques se sont moqués du milliardaire de la Big Tech. « Voici Mark Zuckerberg prouvant qu’il n’est pas seulement plus riche que vous, il est plus patriote », a déclaré l’écrivain de gauche Matthew Yglesias.

Le journaliste des médias alternatifs Luke Rudkowski a plaisanté, « Alerte extrémiste », faisant apparemment allusion à des suggestions selon lesquelles les porte-drapeaux sont susceptibles d’être politiquement d’extrême droite, comme le New York Times l’a laissé entendre dans un article de samedi.

L’écrivain de la newsletter David Roberts a déclaré que Zuckerberg a un instinct pour « trouver la chose la plus stupide à faire à chaque moment. » La militante LGBTQ Leah McElrath a accepté, en disant : « C’est à couper le souffle. »

C’est à couper le souffle. – Leah McElrath ️‍🌈 (@leahmcelrath) 4 juillet 2021

Certains critiques ont saisi l’occasion pour accuser Zuckerberg de réprimer la liberté d’expression sur sa plate-forme.





« Mark Zuckerberg aime l’Amérique », l’écrivain conservateur Ian Miles Cheong mentionné. « Il le fait vraiment – ​​à tel point qu’il se soucie suffisamment des mauvaises pensées et prend le temps de censurer et de « vérifier les faits » des idées des Américains et de tous les autres. un autre commentateur a répondu.

Alors que la vidéo de Zuckerberg aurait pu se retourner contre lui comme un coup de pub, elle a au moins donné aux Américains un sujet rare sur lequel ils pouvaient s’entendre. « Mark Zuckerberg a peut-être uni la gauche et la droite en Amérique, mais pas comme il l’avait prévu », a déclaré Vasabjit Banerjee, professeur d’études internationales à l’Université d’État du Mississippi.

