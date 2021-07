Internet fulmine alors que le milliardaire Bezos remercie les employés d’Amazon et les clients d’avoir financé son voyage dans l’espace – RT USA News

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a marqué son retour sur Terre en remerciant les employés et les clients du géant de la vente au détail d’avoir financé son voyage dans l’espace, déclenchant des critiques qui ont accusé le milliardaire d’exploiter les pauvres puis de jubiler.

« Je tiens à remercier chaque employé d’Amazon et chaque client d’Amazon, car vous avez payé pour tout cela. » Bezos, portant un chapeau de cow-boy et une combinaison d’astronaute bleue, a déclaré mardi lors d’un point de presse après avoir terminé la première mission spatiale habitée de sa société de fusées Blue Origin. « Alors sérieusement, pour chaque client Amazon et chaque employé d’Amazon, merci du fond du cœur. C’est très apprécié. »

À en juger par la réaction sur les plateformes de médias sociaux, l’expression d’appréciation n’a pas été appréciée. Les observateurs ont arraché le milliardaire de 57 ans, qui se classe comme la personne la plus riche du monde avec une fortune estimée par Forbes à près de 205 milliards de dollars, pour s’être livré à des activités spatiales au détriment d’employés prétendument maltraités plutôt que d’utiliser ses richesses pour aider les gens.





« Correction : les employés n’ont pas payé pour cela » L’animatrice de podcast et sénatrice de l’État de l’Ohio, Nina Turner, a déclaré sur Twitter. « Leurs salaires ont été volés pour payer les vacances spatiales d’un milliardaire. Jeff Bezos peut remercier ses travailleurs en les traitant avec dignité et en leur versant un salaire équitable, et il peut nous remercier tous en payant ses foutus impôts.

Correction : les employés n’ont pas payé pour cela – leurs salaires ont été volés pour payer les vacances spatiales d’un milliardaire. Jeff Bezos peut remercier ses travailleurs en les traitant avec dignité et en leur versant un salaire juste… et il peut nous remercier tous en payant ses foutus impôts. https://t.co/tDrrDlOYq5 – Nina Turner (@ninaturner) 20 juillet 2021

Le journaliste Auskar Surbakti a repris le thème de la fiscalité en disant : « Jeff Bezos devrait également remercier les gouvernements du monde entier de lui avoir permis d’esquiver d’innombrables milliards de dollars d’impôts. »

« Je tiens à remercier chaque #Amazone employé… » Cela inclut-il ses employés d’entrepôt et de livraison qui ont trop peur de prendre des pauses toilettes ? Jeff Bezos devrait également remercier les gouvernements du monde entier de lui avoir permis d’esquiver d’innombrables milliards de dollars d’impôts #BlueOriginpic.twitter.com/nLtIRY1I6i – Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) 20 juillet 2021

L’hôte de Yahoo Finance, Zack Guzman, a tweeté que les employés de l’entrepôt d’Amazon aimeraient simplement avoir des pauses dans la salle de bain. En fait, les travailleurs se sont plaints de conditions de travail épuisantes et dangereuses, ainsi que de pauses toilettes insuffisantes et programmées. La société a également été frappée par cinq nouvelles poursuites en mai, intentées par des employés d’entrepôt et de bureau qui ont allégué une discrimination raciale et sexiste, du harcèlement sexuel et des représailles pour avoir déposé des plaintes.

Jeff Bezos lors de sa conférence de presse sur le vol spatial Blue Origin : « Je tiens à remercier chaque employé d’Amazon et chaque client d’Amazon parce que vous avez payé pour cela. pic.twitter.com/AlH2fcyOrV – Zack Guzman (@zGuz) 20 juillet 2021

L’écrivain Nicole Tersigni a comparé le commentaire de mardi de Bezos à une scène macabre : « Jeff Bezos, en collant le dernier corps à son château fait de pauvres, n’aurait pas pu le faire sans vous les gars. »

Jeff Bezos: [gluing the last body to his castle made out of poor people] merci aux pauvres, je n’aurais pas pu le faire sans vous les gars – nicole tersigni (@nicsigni) 20 juillet 2021

Mais Bezos a trouvé l’admiration dans au moins un endroit : la Maison Blanche. L’attachée de presse du président Joe Biden, Jen Psaki, a appelé mardi le vol spatial Blue Origin « un exemple de L’exceptionnalisme américain. C’est ainsi que nous le voyons.

La capsule transportant Bezos et trois autres passagers a atterri dans l’ouest du Texas après avoir brièvement flotté dans l’espace. L’aventure s’est déroulée neuf jours seulement après que le milliardaire Richard Branson ait effectué un vol suborbital similaire dans l’espace.

Après avoir exprimé sa gratitude, Bezos a parlé de l’incroyable sentiment de s’aventurer dans l’espace. L’aspect le plus profond de l’expérience était de regarder la terre d’en haut et de voir le « fragilité » de son atmosphère.

« Quand vous vous élevez au-dessus, ce que vous voyez, c’est qu’il est en fait incroyablement mince » dit Bezos. « C’est cette toute petite chose fragile, et alors que nous nous déplaçons sur la planète, nous l’endommageons. »

Dans la mesure où l’activité humaine endommage l’atmosphère, Bezos inflige probablement plus que sa part de dommages. Il possède déjà deux jets privés et son empreinte carbone augmentera considérablement après avoir acheté l’an dernier un manoir de Beverly Hills pour 165 millions de dollars et commandé un yacht de 127 mètres. Le navire de 500 millions de dollars nécessite un navire de soutien motorisé avec un héliport, au moins en partie parce que ses trois mâts géants ne permettent pas d’atterrir un hélicoptère sur son pont.





