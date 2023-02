Internet fait l’éloge d’un homme qui risque sa vie pour sauver un cobra d’un puits

Maintes et maintes fois, Internet présente des histoires inspirantes qui non seulement mettent les cœurs courageux sous les feux de la rampe, mais nous motivent également tous à faire quelque chose pour la société. Qu’il s’agisse de l’histoire d’une personne en difficulté ou d’un acte courageux de sauvetage de quelqu’un, grâce à Internet, nous pouvons apprendre la même chose. Poursuivant la trajectoire, Internet a une fois de plus familiarisé les utilisateurs avec les incidents de sauvetage. Cependant, au lieu d’un chiot ou d’un chaton, c’était un reptile. Oui, tu l’as bien lu. Bien que sauver d’adorables chiots et chatons soit assez courant, nous avons rarement vu un homme risquer sa propre vie pour un cobra. Vous pourriez avoir du mal à y croire, mais c’est arrivé et maintenant la vidéo devient virale sur Internet.

L’incident a été révélé après qu’un sauveteur d’animaux a déposé la vidéo sur son compte Instagram. La vidéo époustouflante révèle un homme se balançant à l’intérieur d’un puits, dans le but de sauver le serpent.

La vidéo désormais virale s’ouvre en montrant l’homme attaché à la corde et se balançant à l’intérieur du puits tout en tenant le serpent dans son crochet. Un sac noir peut être vu accroché à côté de lui, qui est censé transporter le serpent. Dans la vidéo, on peut voir l’homme déployer tous ses efforts pour mettre le serpent à l’intérieur du sac en toute sécurité. Le serpent a fait de son mieux pour résister à l’intérieur du sac. Au départ, on peut voir l’homme tenir le serpent à travers un crochet, plus tard on peut le voir le saisir par la queue.

L’homme a maintenu son équilibre grâce à ses pieds, poussant le mur. Dès qu’il saisit sa queue, le serpent semble mettre toute son énergie dans la résistance. Afin d’éviter d’entrer dans le sac, on peut voir le serpent le mordre. Bien que le lieu de l’incident soit inconnu, l’incident a vraisemblablement eu lieu le mois dernier.

La vidéo a laissé les internautes stupéfaits. Plusieurs ont loué le courage et la bravoure de l’homme, tandis que beaucoup ont affirmé qu’ils n’essaieraient jamais cela même s’ils étaient payés un million de dollars. O

Un utilisateur a commenté : “Combien le paient-ils ? Parce que je ne le ferai pas pour un million de dollars.

Un autre a commenté: “Chapeau pour son équilibre.”

