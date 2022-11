L’entraîneur du Qatar, Felix Sanchez, a averti que “Internet est très dangereux” et a insisté sur le fait que son équipe n’est pas affectée par les spéculations sur l’intégrité de la Coupe du monde alors qu’elle se prépare pour le match d’ouverture de dimanche contre l’Équateur.

Le pays hôte a fait l’objet de rumeurs mettant en doute l’authenticité de ses récents matchs et d’allégations en ligne de volonté de se livrer à la corruption, une suggestion qui a été largement discréditée.

Les champions asiatiques du Qatar, qui sont dans le groupe A aux côtés du Sénégal et des Pays-Bas, seront les outsiders dans les trois matches, mais Sanchez refuse d’utiliser l’accent mis sur la controverse hors terrain comme excuse pour que ses joueurs ne soient pas performants.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Il a déclaré: “Je pense qu’il y a beaucoup de désinformation. Internet est un outil formidable mais il est aussi très dangereux de mon point de vue. Depuis de nombreuses années, nous nous préparons, nous nous entraînons. Nous sommes ensemble, nous sommes forts et cohérent et personne ne pourra nous déstabiliser avec cette critique donc nous ne sommes pas du tout touchés.

“Nous sommes très enthousiastes, motivés et heureux de disputer notre première Coupe du monde. Nous nous concentrons sur la façon de préparer le match, de contrôler nos émotions et nous ne prenons rien d’autre en compte. La meilleure chose qui puisse arriver à un équipe ou un footballeur est de rester calme, d’éviter toute sorte de rumeurs et de bruit autour de vous.

– Guide de la Coupe du monde 2022 : Joueurs vedettes, matchs incontournables, plus

“Évidemment, nous n’aimons pas que les gens critiquent notre pays. En termes de football strictement, nous avons eu une excellente préparation avant la Coupe du monde. Tous les joueurs viennent ici avec la plus grande motivation et emphase. Demain, nous essaierons de donner un bon performance et essayer d’être compétitif.”