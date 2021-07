Internet est loin d’être accessible à toutes les personnes handicapées, selon un avocat

Directeur de la vision d’AccessiBe Michael Hingson a déclaré lundi à CNBC qu’il était important de rendre Internet plus accessible aux utilisateurs ayant une déficience visuelle et d’autres handicaps.

« Il n’y a pas eu beaucoup d’améliorations. Il y en a eu », a déclaré Hingson sur « The Exchange ». « Le problème est que la plupart des gens ne savent pas ce qui doit être fait, même les programmeurs, la plupart ne savent pas ce qui doit être fait », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Hingson sont intervenus à l’occasion du 31e anniversaire de l’Americans with Disabilities Act, que le président Joe Biden a commémoré lundi dans un discours à la Maison Blanche.

Sites accessibles utiliser une approche multisensorielle et une approche multi-interactivité qui permettent aux utilisateurs d’absorber le contenu numérique à travers de multiples sens comme le son et la vue, selon utilisabilité.gov, une ressource pour les directives d’expérience utilisateur gérées par le service de transformation technologique de la US General Services Administration. Plus que les services pointer-cliquer classiques, les sites accessibles disposent également de capacités de contrôle au clavier et de navigation vocale.

À l’heure actuelle, Hingson a déclaré que l’un des défis pour améliorer l’accessibilité sur Internet est simplement son immensité. Des centaines de nouveaux sites Web sont créés chaque minute, a-t-il déclaré.

« Les sites Web prolifèrent beaucoup plus rapidement que l’accessibilité ne peut même leur être rendue accessible, car tout est généralement fait par des programmeurs manuels qui créent un site Web à la fois », a déclaré Hingson, qui est aveugle. Il a déclaré qu’accessiBe, qu’il a rejoint plus tôt cette année, essaie de résoudre le problème de l’évolutivité.

Fondée en 2018 à Tel Aviv, Israël, accessiBe fournit des services technologiques pour aider les sites Web à respecter les normes d’accessibilité pour plus de 110 000 clients mondiaux, y compris Porsche et British Airways. La société a reçu 28 millions de dollars grâce à deux cycles de financement distincts de K1 Investment Management, après avoir vu les revenus plus que tripler en 2020.

L’objectif déclaré de l’entreprise est de rendre l’ensemble d’Internet accessible d’ici 2025. Cependant, à l’heure actuelle, l’entreprise affirme que moins de 2% des 350 millions de sites Web actifs aux États-Unis sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 1 adulte sur 4 a une forme de handicap.

Cette année, accesiBe a lancé un moteur de recherche, appelé accessFind, qui, selon lui, est le premier « uniquement pour les sites Web accessibles ».

Il existe de nombreux problèmes liés à l’accès, même sur les « sites les plus prétendument accessibles », a déclaré Hingson, qui a écrit le livre « Thunder Dog: The True Story of a Blind Man, His Guide Dog, and the Triumph of Trust ». Au cours du week-end, par exemple, Hingson a déclaré qu’il avait essayé d’acheter quelque chose sur un grand site Web en ligne et « tout ce que j’ai trouvé, ce sont des liens vers des images et il n’y avait aucune description d’eux ».