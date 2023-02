Internet est d’accord avec une femme qui souligne que le prince William met son doigt sur le visage de Meghan n’est pas “assez parlé”

Les mémoires du prince Harry “Spare” ont suscité une variété d’opinions d’utilisateurs de médias sociaux, certaines élogieuses et d’autres, pas tellement. Alors que beaucoup appréciaient Harry “de tenir tête” à la famille royale britannique, d’autres l’ont trollé pour “avoir trop partagé” certains détails, dont une anecdote sur son pénis gelé. L’utilisateur de Twitter Farah a fait une telle observation et s’est rendu sur le site de micro-blogging pour la partager. “Le prince William mettant ses mains et ses doigts sur le visage de Meghan Markle avec une énergie agressive n’est pas assez évoqué”, a-t-elle écrit.

Cela vient après que les nouveaux mémoires du prince Harry aient révélé que Price William avait pointé avec colère son doigt sur le visage de Meghan lors d’un rassemblement tendu qui impliquait également leurs conjoints respectifs. Voici le tweet :

On ne parle pas assez du prince William mettant ses mains et son doigt sur le visage de Meghan Markle avec une énergie agressive ‍♀️.— FaRah (@JaJaFaRah1) 30 janvier 2023

Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral avec 547 000 vues. “Je pense que l’agression de Willy contre Meghan a les mêmes racines que celle de Piers Morgan. Ils voulaient tous les deux la détruire parce qu’ils méprisaient leur propre attirance pour elle”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “J’ai peut-être une vision différente de tout cela. J’imagine grandir dans une famille très dysfonctionnelle, très froid, très sans émotion. Ils les envoient dans des internats. Ils perdent le seul parent chaleureux très jeune. Où William apprendrait-il à faire la chose chaleureuse et aimante ? »

Voici quelques réponses :

Ce n’est pas le cas. Je suppose que certaines personnes pensent que c’est un comportement agressif typique de sa part. MAIS rappelez-vous que Louis a fait la même chose à Kate quand il a agi. Les Squaddies soupçonnent d’où cela vient. Bien confirmé ! https://t.co/jfmFiO3BOj– PurpleLight DIVA Thornback (@PurpleLights22) 31 janvier 2023

Il y a tellement de choses à dire et c’est définitivement une grande révélation ! #Prince William a sans aucun doute un problème de colère et cela vient du fait qu’il n’a pas de voix sur quoi que ce soit dans sa vie. – Laurie Anne (@LaurieAnne1111) 31 janvier 2023

Auparavant, l’utilisatrice de Twitter Rebecca Makkai avait feuilleté les pages d’une librairie d’aéroport, et la fin des mémoires partagées par elle est maintenant suivie par certains auteurs sur Twitter. “Je viens de feuilleter SPARE dans la librairie de l’aéroport, et voilà comment ça se termine. Écrivain fantôme : Alors, il vous est arrivé quelque chose de symbolique ? Harry : Je ne sais pas, une fois j’ai trouvé cet oiseau… Écrivain fantôme : [licks pen] SES JAMBES SONT COMME DES CILS, SES AILES COMME DES PÉTALES DE FLEURS”, a écrit Makkai dans son tweet.

« « Bestir, mes amis ! c’est comme ça que je vais réveiller mes enfants pour l’école à partir de maintenant”, a écrit une personne. “Oh, je comprends. C’est le filet de pêche. Non, attendez. C’est les cils ?” un autre a plaisanté. «Les oiseaux de la Pleb s’en vont. Les oiseaux royaux, hélas, doivent s’agiter :)” lit un tweet.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici