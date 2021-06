Internet en panne ? Les sites Web internationaux ne se sont pas ouverts mais les mèmes de Twitter sont restés

Le fournisseur de services cloud populaire Fastly, qui propose une infrastructure de niveau entreprise à certains des sites Web les plus populaires au monde, a été confronté à une panne de serveur plus tôt dans la journée. Cela a eu pour résultat que des sites Web populaires tels que Twitch, Reddit, GitHub, The New York Times, Lonely Planet, Shazam, The Rolling Stone et bien d’autres n’étaient soudainement plus accessibles sur Internet. La panne du réseau de diffusion de contenu (CDN) Fastly a également été reconnue par la société, qui a révélé à 15 h 28 IST qu’une enquête était en cours.

Alors que les sites Web étaient bientôt de retour en ligne, les internautes n’ont pas perdu de temps à réagir à la panne à leur manière.

Rapidement révélé plus tard que «le problème a été identifié et un correctif a été appliqué. Les clients peuvent subir une augmentation de la charge d’origine avec le retour des services mondiaux. Bien que Fastly n’ait pas fourni d’autres détails techniques en public, le crash peut être dû à une mauvaise configuration de certains serveurs faisant partie du réseau Fastly CDN.

