Internet éclate

Chaque pays a ses propres règles de sécurité automobile et codes fiscaux. Mais chaque pays devrait-il également décider de ses propres limites pour une expression en ligne appropriée? Si vous avez une réponse rapide, laissez-moi vous demander de réfléchir à nouveau. Nous ne voulons probablement pas que les entreprises Internet décident des libertés de milliards de personnes, mais nous ne voulons peut-être pas non plus que les gouvernements aient une autorité incontestée. Certains Allemands pourraient être d'accord avec une loi qui interdit les publications en ligne que leur gouvernement considère comme un discours de haine. Mais qu'en est-il des Allemands qui se sentent fermés pour avoir exprimé de telles opinions? Et que devraient faire Facebook ou Google si un gouvernement de plus en plus autoritaire en Turquie utilise des règles similaires pour faire taire ses citoyens, ou si la loi anti-censure polonaise permet aux politiciens enduire leurs électeurs? La réglementation de l'expression en ligne dans n'importe quel pays – et encore moins dans le monde – est un ensemble compliqué de compromis sans solutions faciles. Permettez-moi de vous exposer certains des problèmes: Le «splinternet» est ici: L'idée utopique d'Internet était qu'il aiderait à abattre les frontières nationales, mais les observateurs de la technologie ont mis en garde depuis des décennies qu'il pourrait au contraire ériger ces barrières encore plus haut. Cette vision, souvent appelée «splinternet», est réelle, a déclaré Mishi Choudhary, un avocat qui a fondé une organisation en Inde. représentant les droits des internautes et des développeurs de logiciels.

Elle m’a dit qu’il y a eu une période jusqu’à il y a une dizaine d’années où les gouvernements n’ont pas pleinement saisi la puissance d’Internet, mais lentement, les autorités ont voulu plus de contrôle – pour des raisons à la fois bonnes et mauvaises. «Les gouvernements sont très puissants et ils n’aiment pas être déplacés», a-t-elle déclaré. Alors qui décide? C’est la question fondamentale que m’a posée l’ancien responsable de l’ONU David Kaye à propos d’un différend entre Twitter et l’Inde au sujet des demandes du gouvernement de supprimer du matériel en ligne. Et je le répète, il n’y a pas de réponse simple. «Je ne pense pas que ce soit aussi simple qu’un gouvernement a dit à une entreprise d’obéir à une loi et qu’elle le devrait», a déclaré Chinmayi Arun, membre de la Yale Law School et directeur fondateur du Center for Communication Governance de la National Law University de Delhi, en Inde. «Si les entreprises sont confrontées au fait de savoir qu’une loi interfère avec la liberté humaine, alors je pense que c’est une dérobade pour elles de lever la main et de dire: ‘Nous n’avons pas le choix.’» Les sociétés Internet, notamment Google et Facebook, repoussent régulièrement lorsqu’elles estiment que les autorités violent les droits humains fondamentaux. C’est souvent une bonne et souhaitable chose. Sauf quand ce n’est pas le cas. Et ce point de vue est subjectif. Si j’étais un citoyen thaïlandais qui voulait que la monarchie ait moins de pouvoir, je serais peut-être heureux que Facebook défie mon gouvernement. Mais si je soutenais la monarchie, je pourrais me sentir désolé qu’une entreprise étrangère ne respecte pas nos lois.

Les puissances Internet doivent encore émettre des jugements: Gens comme Mark Zuckerberg ou Directeur général de Microsoft disent qu’ils veulent que les pays leur disent quoi faire sur les questions délicates de l’expression en ligne, et leur raisonnement a du sens. Ces décisions sont difficiles! Mais quelles que soient les règles adoptées par les gouvernements, tout espace de collecte sur Internet devra toujours utiliser son propre jugement. Evelyn Douek, professeur à la Harvard Law School, m’a dit que même lorsque des pays comme l’Allemagne adoptent des lois sur le discours en ligne, il incombe toujours aux sociétés Internet d’interpréter si des millions de publications sont du bon côté de la loi. Cela vaut également pour les États-Unis, où les entreprises sont largement laissées à décider de leurs propres limites d’expression acceptable en ligne. Les pays et les organismes internationaux devraient «faire plus pour établir des barrières de sécurité et des processus plus clairs pour les plates-formes Internet», a déclaré Douek, mais «ils ne retireront jamais la prise de décision de ces plates-formes. Y a-t-il un juste milieu? La peur splinternet est souvent présentée comme un choix binaire entre un Facebook ou Google global, ou 200 versions. Mais il y a des idées qui circulent pour définir une base globale d’expression en ligne et un processus de règlement des différends. Une coalition appelée le Initiative de réseau mondial a travaillé pendant des années pour définir un code de conduite pour les entreprises de technologie et de télécommunications afin de protéger la parole en ligne et la confidentialité à l’échelle mondiale. Groupes comprenant Article 19, qui œuvre à la promotion de la liberté d’expression, et Conseil de surveillance de Facebook ont également travaillé sur des mécanismes de résolution permettant aux personnes du monde entier de contester les décisions des entreprises Internet. Si vous pensez que tout cela est un gâchis, oui, c’est le cas. La parole sur Internet est une chose relativement nouvelle, et nous sommes encore en train de le découvrir.