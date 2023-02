Internet discute des «pires rôles» donnés aux actrices dans des films qui ne valent pas la peine d’être acceptés

Les films de fiction ne font qu’essayer de dépeindre la vie réelle, mais la vérité en est souvent loin. Les histoires cinématographiques ont tendance à raccourcir d’énormes histoires dans un laps de temps limité et parfois pour le résultat, les créateurs doivent inculquer plusieurs éléments inexpliqués. Parfois, il y a des rôles irréalistes qui ne sont pas tellement appréciés par le public. De plus, il y a eu des cas où les actrices sont réduites à de petits rôles qui ne tournent qu’autour des acteurs masculins. Dans le même ordre d’idées, l’utilisateur de Twitter Aavishkar a demandé aux gens : “Quel est le pire rôle attribué à une femme principale dans un film indien, et vous avez été choqué de savoir comment elle pouvait accepter ce rôle ?”

Alors que beaucoup pensaient que c’était Alia Bhatt dans RRR, il y avait aussi des gens qui disaient que c’était définitivement Salman Khan dans le film Jaaneman. Jetez un œil aux réponses :

Des films indiens ? Ensuite, tous les films du sud avec A listers ! Je les nommerai, Sarileru, Beast, Varisu, Bigil, Sarkar, tous les films de Mahesh, VVR, baap re sab south filmein hota hai— (@ReviewzFilmy) 31 janvier 2023

Presque tous les rôles féminins dans le cinéma de masse ou commercial où elles apparaissent juste pour le glamour, quelques scènes romantiques et quelques chansons de plus. 31 janvier 2023

Alia in brahmastra à part son apparence et tout ayan l’a sale— ☆PATHAAN☆ srkian (@ Iampathaan1) 31 janvier 2023

Sridevi à Bhagwan Dada. Il y en a beaucoup d’autres mais on peut se contenter de celui-ci. Le film marque sa seule association avec Hrithik Roshan qui était l’enfant artiste.— Sridevian (@Sridevian4ever) 1 février 2023

Leur est tellement nombreux. . Spécialement dans les films du sud de l’Inde ..— (FAN) (@i_AmSRKain) 31 janvier 2023

Plus tôt, dans un fil Twitter viral, les utilisateurs ont été vus discuter franchement de ces éléments irréalistes dans des films célèbres, de Pathaan à RRR et Fast And Furious. Le film récemment sorti de Shah Rukh Khan, Pathaan, n’était pas hors du radar des amateurs de Bollywood. L’un d’eux a souligné : « John Abraham tirant la corde reliant deux hélicoptères aussi facilement qu’une ficelle de cerf-volant. » Quelques doigts levés sur toute la scène culminante du RRR de SS Rajamouli. L’un d’eux a écrit : « RRR pleine scène culminante à partir du jailbreak. “

Un utilisateur ne semble pas pouvoir compter le barrage de scènes irréalistes dans la franchise Fast and Furious, avec “scène de voiture de Fast and Furious 9, scène Hobbs et Shaw Helicopter” pour n’en nommer que quelques-unes sur la liste. “Je ne m’en souviens même pas à ce stade”, a conclu l’utilisateur.

