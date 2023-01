Internet déçu car un clip montre que des crocodiles sont passés en contrebande

La contrebande de peaux de crocodile pour divers accessoires de mode de vie continue d’avoir lieu malgré des années de condamnation sur la plateforme internationale. Récemment, une vidéo a fait surface sur Internet qui nous donne un aperçu de la brutalité que les reptiles ont subie de la part des humains. Le clip, initialement publié en février de l’année dernière, est redevenu viral après avoir été partagé sur le site de microblogging au cours du week-end. Il montre les mains et les jambes de crocodiles attachés avec une corde sur le dos et la bouche scotchée. La légende de la vidéo disait: “La peau de crocodile est utilisée pour fabriquer des chaussures, des sacs et des ceintures, et c’est grâce à ceux qui l’utilisent que cette image émerge.” La vidéo a amassé plus de 1,1 million de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne.

Peu de temps après que l’utilisateur a partagé la vidéo, cela a déclenché un débat parmi ceux qui utilisent des produits en peau de crocodile et ceux qui militent contre la brutalité. Certains ont été stupéfaits en voyant le clip et ont exprimé leur point de vue dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a écrit : « Nous sommes la pire espèce sur cette planète et ce n’est même pas proche ».

Nous sommes la pire espèce de cette planète et ce n’est même pas proche – Bob Rovsky (@Bob_Rovskiy) 29 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « OMG. Cela me rend malade à voir. Et je ne me qualifierais pas de fan particulier des crocodiles. Mais POURQUOI devons-nous faire ça aux animaux pour la mode ?

OH MON DIEU. Cela me rend malade à voir. Et je ne me qualifierais pas de fan particulier des crocodiles. Mais POURQUOI devons-nous faire cela aux animaux pour la mode ?— Courtney Larsen (@CourtneyLarsen1) 29 janvier 2023

Pour cet utilisateur, manger de la viande de crocodile n’est “pas différent de manger des vaches et des moutons”. Leur commentaire était le suivant : « La viande de crocodile est assez courante en Australie et il existe des fermes spécialisées qui les élèvent. Ce n’est pas différent de manger des vaches et des moutons ».

La viande de crocodile est assez courante en Australie et il existe des fermes spécialisées qui les élèvent. Pas différent de manger des vaches et des moutons.— Tiggah (@Tiggah__) 29 janvier 2023

Cependant, peu d’entre eux étaient d’accord avec l’utilisateur. L’un d’eux a répondu : « La photo montre des crocodiles ligotés et entassés. C’est la cruauté de base. Totalement différent de l’élevage de crocodiles. J’espère que les normes alimentaires australiennes n’autorisent pas la cruauté.

La photo montre des crocodiles ligotés et entassés. C’est la cruauté de base. Totalement différent de l’élevage de crocodiles. J’espère que les normes alimentaires australiennes n’autorisent pas la cruauté.— Liz O’Brien (@clogowena65) 29 janvier 2023

Pour un utilisateur, c’était une “image très bouleversante”.

Certaines des marques de luxe les plus prestigieuses au monde créent des produits en peau de crocodile. Leurs peaux sont utilisées dans la production d’articles en cuir tels que des portefeuilles, des sacs et des ceintures.

