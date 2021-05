Internet découvre l’ancienne vidéo de Sushmita Sen alors qu’elle avait 18 ans et se prépare pour le discours de l’ONU – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: Sushmita Sen, ancienne actrice de Miss Univers et de Bollywood, est adorée par son océan de fans à travers le monde. Une importante vidéo de retour de l’actrice à l’âge de 18 ans a fait surface en ligne et la montre en train de se préparer pour son discours à l’ONU.

Sushmita Sen prépare son important discours des Nations Unies a été saluée par ses fans. Certains ont même dit qu’elle était un « matériau hollywoodien » tandis que d’autres louaient son « élégance et son aura ». Jetez un œil ici:

À la recherche de blazers – vert fluo et noir – l’actrice a sûrement l’air très impressionnante.

Sushmita Sen a été vue pour la dernière fois dans la série Web «Aarya» qui a reçu un accueil chaleureux de la part des fans et des critiques. Elle est actuellement occupée à tourner la deuxième saison du même spectacle.

L’actrice sort avec le mannequin Rohman Shawl et leur PDA sur les réseaux sociaux fait souvent la une des journaux alors que les fans adorent regarder toutes leurs photos et vidéos.

Sushmita est mère célibataire de deux belles filles – Renee et Alisah respectivement. Elle est également une fervente utilisatrice des médias sociaux et tient sa famille Twitter / Instagram avec des mises à jour et des publications régulières.