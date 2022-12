Internet “de plus en plus important” dans la radicalisation des extrémistes – recherche

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les terroristes sont désormais plus susceptibles d’être radicalisés en ligne, mais les complots ourdis sur Internet sont susceptibles d’échouer, selon des recherches.

Des universitaires ont examiné le rôle joué par Internet dans la radicalisation de 437 délinquants extrémistes condamnés en Angleterre et au Pays de Galles dans une étude publiée par le ministère de la Justice (MoJ).

Il a déclaré qu’Internet était “de plus en plus important” dans la radicalisation, mais que les complots d’attaquants radicalisés en ligne étaient “très susceptibles” d’être déjoués.





Les résultats suggèrent qu’Internet est devenu de plus en plus important dans les voies de radicalisation et les infractions au fil du temps pour les extrémistes condamnés en Angleterre et au Pays de Galles Signaler

Un tiers de l’échantillon de criminels pris en compte dans la recherche avait des problèmes de santé mentale ou des troubles de la personnalité. Les conditions les plus fréquemment signalées comprenaient l’état du spectre autistique (ASC) et la dépression, ces « plus courantes » parmi les personnes principalement radicalisées en ligne, selon les résultats.

L’analyse des rapports de spécialistes de 2010 à la fin de l’année dernière a également suggéré que la plus forte augmentation de la radicalisation en ligne au fil du temps concernait les délinquantes et les personnes âgées de plus de 25 ans, ont déclaré les chercheurs.

Le rapport indique: «Les résultats suggèrent qu’Internet est devenu de plus en plus important dans les voies de radicalisation et les délits au fil du temps pour les extrémistes condamnés en Angleterre et au Pays de Galles.

« Les progrès technologiques ont entraîné des changements dans les types d’applications/plateformes utilisées au fil du temps.

“Les problèmes de santé mentale, la neurodivergence et les troubles/difficultés de la personnalité étaient pertinents pour une proportion importante de l’échantillon, l’ASC, la dépression et les troubles/difficultés de la personnalité étant enregistrés comme les types de troubles les plus courants, en particulier pour ceux qui se sont principalement radicalisés en ligne.

“Pour les attaquants en particulier, ceux exposés aux influences en ligne dans leur parcours de radicalisation étaient plus susceptibles d’utiliser le domaine en ligne pour des comportements de planification d’attaque…

“Ces attaquants signalés comme étant principalement radicalisés en ligne se sont avérés les moins efficaces pour planifier des attaques et les plus susceptibles de voir leurs complots déjoués au stade de la planification.”

La recherche a été menée par les universités de Nottingham Trent (NTU) et de Bournemouth avec le service pénitentiaire et de probation et fait suite à un rapport publié l'année dernière.





Il souligne l’importance de fournir un soutien en matière de santé mentale aux personnes reconnues coupables d’infractions extrémistes afin de s’assurer qu’elles ne récidivent pas ou ne commettent pas d’autres actes de terrorisme. Dr Christopher Baker-Beall, Université de Bournemouth

L’auteur principal, le Dr Jonathan Kenyon, a déclaré que l’étude fournissait une “image contemporaine” des activités en ligne des extrémistes condamnés en Angleterre et au Pays de Galles jusqu’à la fin de 2021 et a trouvé des “différences marquées” dans le comportement et la délinquance entre ceux qui se sont radicalisés sur Internet, en personne ou un mélange des deux. Cela souligne l’importance de prendre ces facteurs en compte lors de «l’évaluation des risques» et de la manière de lutter contre le terrorisme, a-t-il déclaré.

Le Dr Jens Binder, professeur agrégé de psychologie à l’École des sciences sociales de NTU, a déclaré que les sites Web et les applications grand public étaient “systématiquement” utilisés, “parfois pour atteindre les nombreux utilisateurs là-bas et pour en diriger certains vers des sites en ligne plus isolés”, ce qui est “susceptible d’exiger une approche plus proactive et transparente de la part des entreprises technologiques”, donc un contenu radical est signalé.

Le Dr Christopher Baker-Beall, maître de conférences en gestion des crises et des catastrophes au Centre de gestion des catastrophes de l’Université de Bournemouth, a souligné que les résultats «ne suggéraient pas que les personnes atteintes de maladie mentale représentent une communauté dont les terroristes sont plus susceptibles d’être originaires. Le rapport ne suggère pas non plus que la maladie mentale soit considérée comme un prédicteur de l’intention terroriste. Au lieu de cela, il souligne l’importance de fournir un soutien en matière de santé mentale aux personnes reconnues coupables d’infractions extrémistes afin de s’assurer qu’elles ne récidivent pas ou ne commettent pas d’autres actes de terrorisme ».

Le ministère de la Justice a déclaré que les opinions exprimées dans le rapport sont celles des auteurs et « ne sont pas nécessairement partagées » par le ministère, ajoutant : « Elles ne représentent pas non plus la politique du gouvernement ».