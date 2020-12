Un autre jour, un autre regard mystérieux d’un monolithe métallique?

C’est le cas – mais même si ce n’était pas le cas, Internet est prêt.

Le monolithe métallique a été vu pour la première fois dans une partie reculée de l’Utah aux États-Unis en novembre. Après cela, l’objet a été repéré en Roumanie et aurait atteint la Californie.

Des responsables du ministère de la Sécurité publique de l’Utah sont tombés par hasard sur le mystérieux monolithe au milieu de la campagne en novembre de cette année. C’était un événement de routine lorsque les agents volant à bord d’un hélicoptère ont vu l’objet au milieu du désert.

La structure mesurait entre 10 et 12 pieds de haut. Il ne semblait pas non plus avoir été abandonné au hasard, mais y était intentionnellement placé. Quelques jours plus tard, il a été aperçu sur la colline de Batca Doamnei dans la ville de Piatra Neamt en Roumanie. Il se trouvait à seulement quelques mètres d’un monument archéologique roumain populaire, le Fort Dacian de Petrodava, qui a été construit vers 82 avant JC et 106 après JC par les Daces de l’Europe ancienne.

Maintenant, le troisième monolithe a été repéré cette fois sur Pine Mountain à Atascadero, en Californie. Et un quatrième à Pittsburg.

Alors que les monolithes continuent d’apparaître et de disparaître, puis de réapparaître dans une autre partie du monde, Internet a décidé de créer l’un des siens – à partir d’objets aléatoires.

Les gens ont non seulement fabriqué leurs propres monolithes, mais aussi des mèmes.

Quatre hommes non identifiés sont ceux qui ont enlevé le monolithe d’argent brillant du milieu de la région désertique reculée de l’Utah, a déclaré un témoin oculaire mardi.

Le photographe du Colorado, Ross Bernards, a écrit un article détaillé sur Instagram, racontant comment quatre hommes sont sortis de nulle part et ont démantelé la structure et l’ont emportée sur une brouette. Bernard a également inclus plusieurs photos de l’incident où les hommes ont détruit le monolithe.