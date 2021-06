Internet consomme moins d’énergie que vous ne le pensez

Les entreprises technologiques géantes avec leurs centres de données assoiffés de puissance et de la taille d’un terrain de football ne sont pas les méchants environnementaux qu’elles sont parfois décrites comme étant sur les réseaux sociaux et ailleurs. Éteindre votre caméra Zoom ou limiter votre service Netflix à un affichage en basse définition ne permet pas de réaliser de grosses économies d’énergie, contrairement à ce que certaines personnes ont prétendu. Même l’impact environnemental prévu de Bitcoin, qui nécessite beaucoup de puissance de calcul, a été considérablement exagéré par certains chercheurs. Telles sont les conclusions d’une nouvelle analyse de Jonathan Koomey et Eric Masanet, deux scientifiques de premier plan dans le domaine de la technologie, de l’utilisation de l’énergie et de l’environnement. Tous deux sont d’anciens chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory. M. Koomey est maintenant un analyste indépendant, et M. Masanet est professeur à l’Université de Californie à Santa Barbara. (M. Masanet reçoit un financement de recherche d’Amazon.)

Ils ont déclaré que leur analyse, publiée jeudi sous forme de commentaire article en Joule, une revue scientifique, ne se voulait pas forcément rassurante. Au lieu de cela, ont-ils dit, il vise à injecter une dose de réalité dans le débat public sur l’impact de la technologie sur l’environnement. L’augmentation de l’activité numérique stimulée par la pandémie de Covid-19, ont déclaré les scientifiques, a alimenté le débat et suscité de graves avertissements concernant les dommages environnementaux. Ils craignent que les affirmations capricieuses, souvent amplifiées par les médias sociaux, puissent façonner les comportements et les politiques. « Nous essayons de fournir des outils mentaux et des lignes directrices pour réfléchir à nos modes de vie de plus en plus numériques et à l’impact sur la consommation d’énergie et l’environnement », a déclaré M. Masanet. Le titre de leur analyse est « Ne calcule pas : éviter les pièges dans l’évaluation des impacts énergétiques et carbone d’Internet ». Les affirmations exagérées, a déclaré le couple, sont souvent des efforts bien intentionnés de chercheurs qui font ce qui peut sembler être des hypothèses raisonnables. Mais ils ne sont pas familiarisés avec les technologies informatiques en évolution rapide — traitement, mémoire, stockage et réseaux. En faisant des prédictions, ils ont tendance à sous-estimer le rythme de l’innovation en matière d’économie d’énergie et le fonctionnement des systèmes.

L’impact du streaming vidéo sur la consommation d’énergie du réseau en est un exemple. Une fois qu’un réseau est opérationnel, la quantité d’énergie qu’il utilise est sensiblement la même, que de grandes quantités de données circulent ou très peu. Et les améliorations constantes de la technologie diminuent la consommation d’électricité. Dans leur analyse, les deux auteurs citent des informations de deux grands opérateurs de réseaux internationaux, Telefónica et Cogent, qui ont signalé le trafic de données et la consommation d’énergie pour l’année Covid de 2020. Telefónica a géré un bond de 45% des données via son réseau sans augmentation de consommation d’énergie. La consommation d’électricité de Cogent a chuté de 21 pour cent alors même que le trafic de données a augmenté de 38 pour cent. « Oui, nous utilisons beaucoup plus de services de données et mettons beaucoup plus de données sur les réseaux », a déclaré M. Koomey. « Mais nous devenons aussi beaucoup plus efficaces très rapidement. » Selon les auteurs, un autre écueil consiste à examiner un secteur à forte croissance de l’industrie technologique et à supposer à la fois que la consommation d’électricité augmente proportionnellement et qu’elle est représentative de l’industrie dans son ensemble. Les centres de données informatiques sont une étude de cas. Les plus grands centres de données, à partir desquels les consommateurs et les travailleurs utilisent des services et des logiciels sur Internet, consomment d’énormes quantités d’électricité. Ces centres de données dits cloud sont exploités par des sociétés telles qu’Alibaba, Amazon, Apple, Facebook, Google et Microsoft. De 2010 à 2018, les charges de travail de données hébergées par les centres de données cloud ont augmenté de 2 600 % et la consommation d’énergie a augmenté de 500 %. Mais la consommation d’énergie de tous les centres de données a augmenté de moins de 10 %. Ce qui s’est passé, expliquent les auteurs, était principalement un énorme transfert de charges de travail vers des centres de données cloud plus grands et plus efficaces – et loin des centres informatiques traditionnels, largement détenus et gérés par des entreprises non technologiques.

En 2010, on estime que 79 % du calcul des centres de données était effectué dans des centres informatiques traditionnels. En 2018, 89 % du calcul des centres de données était effectué dans des centres de données cloud. « Les grands fournisseurs de cloud ont déplacé des centres de données d’entreprise beaucoup moins efficaces », a déclaré M. Koomey. « Il faut regarder l’ensemble du système et prendre en compte les effets de substitution. La complexité, le dynamisme et l’imprévisibilité du développement technologique et des marchés, disent les auteurs, rendent suspecte une projection sur plus de deux ou trois ans. ils ont critiqué une Papier énergie Bitcoin qui a projeté des décennies, sur la base de ce qu’ils ont dit être des données anciennes et des hypothèses simplifiées – une approche que M. Masanet a appelée « extrapoler à Doomsday ». Mais Bitcoin, disent les scientifiques, est quelque chose de différent – ​​et une inquiétude. Les tendances d’efficacité ailleurs dans la technologie sont émoussées car le logiciel spécialisé de Bitcoin parcourt de plus en plus de cycles informatiques alors que de plus en plus de personnes tentent de créer, acheter et vendre de la monnaie numérique. « C’est un point chaud qui doit être surveillé de très près et pourrait être un problème », a déclaré M. Masanet. On ignore beaucoup de choses sur l’extraction de crypto-monnaie et sa consommation d’énergie. Il utilise des logiciels et du matériel spécialisés, et le secret entoure les grands centres d’extraction de crypto en Chine, en Russie et dans d’autres pays. Ainsi, les estimations de l’empreinte énergétique de Bitcoin varient considérablement. Les chercheurs de Estimation de l’Université de Cambridge que l’exploitation minière de Bitcoin représente 0,4% de la consommation mondiale d’électricité. Cela peut sembler peu. Mais tous les centres de données du monde, à l’exception de ceux destinés à l’exploitation minière de Bitcoin, consomment environ 1% de son électricité.

« Je pense que c’est une très bonne utilisation à haute valeur ajoutée de ce 1% », a déclaré M. Koomey. « Je ne suis pas sûr qu’il en soit de même pour la part de Bitcoin. »