Internet Archive est attaqué, avec une fenêtre contextuelle affirmant une violation « catastrophique »

En visitant The Internet Archive (www.archive.org) mercredi après-midi, Le bord a été accueilli par une fenêtre contextuelle affirmant que le site avait été piraté. Après avoir fermé le message, le site s’est chargé normalement, quoique lentement.

Cependant, à 17 h 30 HE, la fenêtre contextuelle avait disparu, tout comme le reste du site, ne laissant qu’un message fictif indiquant « Les services d’archives Internet sont temporairement hors ligne » et dirigeant les visiteurs vers l’adresse du site. compte sur X pour les mises à jour.

« Avez-vous déjà eu l’impression qu’Internet Archive fonctionne sur des clés USB et est constamment sur le point de subir une faille de sécurité catastrophique ? C’est juste arrivé. Voyez-vous 31 millions d’entre vous sur HIBP ! »

HIBP fait référence à Ai-je été pwned? un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent vérifier si leurs informations ont été publiées ou non dans des données divulguées suite à des cyberattaques. On ne sait pas exactement ce qui se passe avec le site, mais les attaques contre des services comme TweetDeck ont ​​exploité des vulnérabilités XSS ou de cross-site scripting avec des effets similaires.

Jason Scott, archiviste et conservateur de logiciels pour The Internet Archive, a déclaré que le site était victime d’une attaque DDoS. publication sur Mastodon que « D’après leur Twitter, ils le font juste pour le faire. Tout simplement parce qu’ils le peuvent. Aucune déclaration, aucune idée, aucune exigence.

Un compte sur X appelé SN_Blackmeta a déclaré qu’il était à l’origine de l’attaque et a laissé entendre qu’une autre attaque était prévue pour demain. Le compte a également publié des articles sur le DDoSing the Archive en mai, et Scott a déjà publié des articles sur des attaques apparemment visant à perturber Internet Archive.