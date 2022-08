Internet aime ce petit garçon pour ses bouffonneries avec les mariés au mariage du Kerala

Les mariages indiens sont un amalgame d’une série de rituels qui commencent des semaines avant l’arrivée du grand jour. Qu’il s’agisse de réceptions avant le mariage ou de coutumes ancestrales, de petites choses s’additionnent pour créer une grande affaire qui témoigne de la sainte union de deux personnes. Cependant, les rituels deviennent parfois hilarants, ce qui devient l’un des événements les plus mémorables d’une cérémonie de mariage. Quelque chose de similaire s’est produit lors d’une réception d’un couple du sud de l’Inde. La vidéo du mariage est devenue virale sur Internet, laissant les internautes en grand écart.

Dans la vidéo, une mariée et un marié attendent devant ce qui semble être une église. Dans une cérémonie de mariage chrétien, la tradition de nommer un bouquetier et une bouquetière est suivie depuis des siècles. Une majorité de gens permettent à leurs petits parents de prendre la responsabilité car ils rendent la tradition plus adorable. Le marié viral et la mariée en question semblent avoir suivi la même chose et leur décision s’est avérée être des moments assez mémorables de leur cérémonie de mariage.

Voici la vidéo :

Les enfants sont imprévisibles, on ne sait pas quand ils deviendront grincheux et feront des crises de colère. Cependant, les choses deviennent un peu embarrassantes lorsqu’ils décident de le faire en public. Maintenant, le garçon de fleurs du marié et de la mariée a décidé de faire une petite crise de colère tout en accomplissant l’un des rituels du mariage. Paré de leurs superbes ensembles de mariage, le couple attend de recevoir une guirlande de fleurs, tandis que la mariée l’obtient facilement de sa demoiselle d’honneur désignée, mais le marié l’a à la dure.

Le petit garçon à qui l’on demande de donner la guirlande de fleurs au marié comprend mal le rituel et la porte lui-même par erreur. Cela laisse tout le monde éclater de rire et ce qui se passe ensuite ne fait que le rendre plus hilarant. Après la gaffe majeure, on demande au petit garçon de rectifier son erreur mais en retour, il décide de faire une crise de colère au moment précis. Le petit garçon refuse de donner la guirlande de fleurs au marié, et ce dernier a dû se l’enfiler. La mariée en arrière-plan, qui a été témoin de l’événement amusant, peut être vue en train de rire de façon hilarante. Regardez le clip viral ici :

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici