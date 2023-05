Internet a les larmes aux yeux alors qu’un barbier se rase la tête pour soutenir sa mère qui lutte contre le cancer

La lutte contre le cancer n’est rien de moins qu’une bataille difficile qui met à l’épreuve la force et la résilience de celui qui en souffre. Qu’il s’agisse de séances de chimiothérapie ou de douleurs physiques, ce processus long et épuisant s’accompagne des défis les plus difficiles. Et les personnes qui luttent contre le cancer ont besoin de compassion et de soutien constants, dont un excellent exemple est devenu viral sur Instagram. Une vidéo montre un barbier en train de raser les cheveux de sa mère, atteinte d’un cancer. Tout en consolant sa maman, le barbier, nommé Guilherme Magalhaes, se rase la tête, en signe de soutien. Les collègues de Guilherme sont également salués sur Internet pour leurs gestes réconfortants envers sa maman.

La vidéo a été partagée par Guilherme sur son compte Instagram. Il s’ouvre sur Claudia assise dans un salon, tandis que Guilherme se rase les cheveux avec une tondeuse. Claudia semble être extrêmement découragée par ce qu’elle doit traverser, et on peut voir son fils lui parler constamment, essayant de la faire sourire. Quelques secondes seulement après le début du clip, Guilherme commence à se raser la tête, pendant que sa mère semble l’arrêter. Voyant cela, un autre collègue nommé Fernando Brito s’approche de Guilherme et lui demande de se raser la tête également. En regardant cela, Claudia devient émotive et se met à pleurer.

Ensuite, un autre collègue de Guilherme s’approche de lui et lui demande de se raser la tête aussi. Pendant ce temps, on voit Claudia essuyer ses larmes. Tout en partageant le clip, Guilherme a écrit en légende : « Je t’aime. Pas de mots pour vous décrire, frères Deeh Winchester et Fernando Brito.

En un rien de temps, plusieurs utilisateurs ont inondé la section des commentaires saluant le geste de Guilherme. D’innombrables utilisateurs ont affirmé qu’il s’agissait de la « meilleure vidéo » qu’ils ont rencontrée sur Internet aujourd’hui. Un utilisateur a commenté: «C’est le plus beau support. J’ai fait jouer cette vidéo à mes enfants pour leur montrer cette gentillesse. Un autre a commenté: « La meilleure vidéo que j’ai vue aujourd’hui. » Beaucoup souhaitaient que Claudia vive une vie longue et en bonne santé, comme l’a commenté un utilisateur, « Vive Mme Claudia! » Quelques-uns ont « félicité » Guilherme et ses collègues pour avoir fait une telle chose, comme le dit un internaute, « Quelle belle vidéo. Félicitations à toutes les personnes impliquées. Vous êtes une lumière brillante, Mme Claudia.

Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus de 48 millions de fois.