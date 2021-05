Internazionale vs Udinese – Rapport de match de football – 23 mai 2021

Les champions de Serie A, Internazionale, ont terminé leur saison triomphale avec une raclée 5-1 contre l’Udinese dimanche alors que des milliers de fans se sont rassemblés à l’extérieur de San Siro pour célébrer.

L’équipe d’Antonio Conte a scellé sa première couronne en 11 ans avec quatre matchs à perdre le 2 mai, mais a dû attendre le dernier jour de la saison pour soulever le trophée.

Ashley Young et Christian Eriksen étaient cadrés avant la pause et les buts de Lautaro Martinez, Ivan Perisic et Romelu Lukaku ont complété la déroute avant le penalty de consolation de Roberto Pereyra pour les visiteurs, 14e.

L’Inter a terminé la saison avec 91 points, passant la barre des 90 points pour la deuxième fois après en avoir remporté 97 en 2006-07, et a pu célébrer cet exploit devant un millier de supporters invités sur son terrain.

4500 autres ont été autorisés à se rassembler à l’extérieur du stade et une foule en liesse était déjà en place bien avant le coup d’envoi pour accompagner le bus de l’équipe jusqu’à l’entrée.

Après le match, le capitaine Samir Handanovic a été submergé par ses coéquipiers alors qu’il soulevait le trophée de Serie A. Alors que les joueurs et les fans de l’Inter célébraient le 19e triomphe du club en championnat, Lukaku était réduit aux larmes.

« Il y a beaucoup d’émotion, de joie et de bonheur », a déclaré Handanovic à DAZN.

« Nous avons attendu longtemps pour cette journée, alors maintenant nous en profitons. Cela doit être un point de départ pour nous. Gagner le Scudetto est le rêve de chaque enfant, c’est une belle chose. »

Conte a fortement fait tourner son équipe pour le match, laissant des joueurs tels que Lukaku et Eriksen sur le banc. Mais Inter a traité les membres de la famille, les sponsors et les employés du club présents à un festival d’objectifs.

Christian Eriksen célèbre son but contre l’Udinese. Mattia Ozbot / Getty Images

Young a réussi une arrivée à bout portant après huit minutes et Eriksen, qui a remplacé Stefano Sensi blessé avant la pause, a tiré le deuxième match de l’Inter avec un coup franc depuis le bord de la surface.

Martinez a réussi trois buts du point de penalty avant que Perisic et Lukaku ne soient introduits et qu’ils fassent tous les deux un impact.

Le Croate a réussi une superbe finition avant que l’attaquant ne marque par inadvertance son 30e but de la saison toutes compétitions confondues avec sa poitrine lorsque le tir d’Alexis Sanchez a frappé le poteau et a rebondi sur le Belge.

Une pénalité tardive de Pereyra n’a guère atténué l’ambiance joyeuse.

Cette performance a porté le total de buts de l’Inter pour la saison en Serie A à 89, son plus haut depuis 1950-51 et le troisième plus haut total de tous les temps.