Nicolo Barella de l’Internazionale a marqué un but et en a mis un autre pour aider à remporter une victoire 2-0 sur la Juventus championne et envoyer son coéquipier de Serie A tout en mettant une brèche majeure dans les espoirs de titre des Turinois.

L’ancien milieu de terrain de la Juve Arturo Vidal a marqué son premier but en championnat pour l’Inter quand il a dirigé un centre invitant de Barella après 12 minutes.

L’équipe d’Antonio Conte a attrapé une seconde méritée après la pause lorsque Barella a couru sur une longue passe d’Alessandro Bastoni et a terminé cliniquement dans le coin supérieur, après quoi la victoire n’a jamais été mise en doute car la Juve n’a pas menacé de revenir.

C’était la première victoire de Conte en Serie A lors de sa quatrième tentative contre le club qu’il représentait auparavant en tant que joueur et entraîneur, et le résultat laisse l’Inter au niveau de 40 points avec le leader du championnat AC Milan, qui se rend à Cagliari lundi.

La Juventus a un match en cours contre l’Inter mais est cinquième avec 33 points, laissant l’équipe d’Andrea Pirlo avec beaucoup de terrain à rattraper dans leur quête d’un 10e titre consécutif en Serie A.

« La Juve a remporté le Scudetto pendant de nombreuses années, mais nous avons montré que nous sommes au niveau pour nous battre pour le titre », a déclaré Vidal à Sky Sport.

« Ce succès nous donne la confiance nécessaire pour continuer à travailler dur et à penser à gagner la ligue. Nous pensons que nous pouvons aller jusqu’au bout. »

Le match a été largement présenté comme un concours qui serait décidé par Romelu Lukaku de l’Inter ou Cristiano Ronaldo de la Juve, mais c’est le milieu de terrain de 23 ans Barella qui a brillé le plus.

Le centre taquin de l’international italien a laissé Vidal avec une simple tête de près pour ouvrir le score.

Barella a ensuite relâché Lukaku sur une contre-attaque et le tir du Belge a été paré par Wojciech Szczesny avant d’être enflammé au rebond par Lautaro Martinez.

La Juventus a abordé le match alors que l’équipe était en forme après avoir remporté trois matchs de championnat consécutifs, mais l’équipe de Pirlo a eu du mal à briser la défense à domicile et Ronaldo a été réduit à des efforts spéculatifs à distance.

Barella a obtenu son but quand il a frappé après une passe de 60 mètres de Bastoni pour terminer à la 52e minute, tandis que Martinez était sur le point d’en faire trois lorsque son effort enroulé a volé large.

La Juve a finalement convoqué une chance remarquable à trois minutes de la fin lorsque Samir Handanovic a effectué un arrêt à une main pour empêcher un puissant effort de Federico Chiesa, mais il était trop peu trop tard.