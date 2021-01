Le premier tour du chapeau de Lautaro Martinez pour l’Inter Milan a aidé son équipe à écraser Crotone 6-2, remportant sa huitième victoire consécutive en Serie A dimanche et envoyant l’équipe d’Antonio Conte en tête du classement devant l’AC Milan.

Avec leurs rivaux locaux en action plus tard dimanche, l’Inter savait qu’une victoire les verrait dominer, ne serait-ce que temporairement, mais cela ne semblait pas prometteur car Crotone a pris le choc à la 12e minute par Niccolo Zanellato.

Cependant, Romelu Lukaku a envoyé son partenaire Martinez au niveau huit minutes plus tard, avant qu’un but contre son camp de Luca Marrone ne mette l’Inter en tête. Une pénalité de Vladimir Golemic a ensuite nivelé les choses une fois de plus.

Avec la qualité de l’Inter à l’avant, ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce qu’ils mettent Crotone à l’épée en seconde période, Martinez donnant brillamment à l’Inter la tête à la 57e minute avant que Lukaku ajoute encore sept minutes plus tard.

Martinez a réalisé son premier tour du chapeau de l’Inter à 12 minutes de la fin, avant qu’Achraf Hakimi ne mette la cerise sur le gâteau avec un sixième en retard pour mettre l’Inter en tête avec 36 points, deux d’avance sur l’AC Milan et sept d’avance sur la Roma, qui joue également plus tard dimanche. .

Crotone reste 19e avec seulement deux victoires en championnat toute la saison.