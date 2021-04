Un but rare de l’arrière Matteo Darmian a valu à l’Inter Milan une victoire 1-0 sur Cagliari dimanche, alors que l’équipe d’Antonio Conte terminait son premier titre de Serie A en 11 ans.

Cagliari en difficulté s’est avéré être un dur à cuire à San Siro, avec le gardien de but débutant Guglielmo Vicario effectuant plusieurs beaux arrêts pour garder les leaders de la ligue à distance.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Mais la résistance des visiteurs a été brisée par une source improbable à Darmian, dont le deuxième but de la saison en championnat à la 77e minute a permis à l’Inter de remporter une neuvième victoire consécutive en championnat.

L’Inter a pris 11 points d’avance sur l’AC Milan en deuxième position avec huit matchs à jouer tandis que Cagliari languissait à la 18e place, à cinq points de la zone de sécurité.

« J’aime répéter – ces matches commencent à donner l’impression que les victoires valent six points », a déclaré Conte à DAZN.

« Milan a gagné [on Saturday] et il était important pour nous de garder notre avance. Ce n’est pas facile mais nous nous y habituons.

« Pour beaucoup, c’est la première fois d’être sous pression comme ça, jouer toujours pour gagner. Je suis très satisfait de ce que nous faisons. »

Avec une si bonne avance en haut du tableau, Conte a mélangé son peloton pour la visite de Cagliari, avec Lautaro Martinez et Achraf Hakimi se reposant, mais la cohésion de l’Inter n’a pas souffert dès le début car ils ont créé beaucoup d’occasions.

Christian Eriksen a forcé le meilleur arrêt de Vicario en première mi-temps – un bel arrêt à une main pour récupérer un effort lié au but.

Au fur et à mesure que le match avançait, l’Inter a commencé à paraître plus nerveux, et Conte a amené Martinez et Hakimi, ce dernier ayant contribué avec brio à donner une chance à Darmian, qui a célébré avec un banc jubilatoire.

La 12e victoire consécutive de l’Inter en championnat à domicile leur a laissé 14 points sur leurs huit derniers matches pour garantir le Scudetto.