Internazionale contre Barcelone – Rapport de match de football – 4 octobre 2022

Barcelone risque de ne pas réussir à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions après qu’une défaite 1-0 contre l’Inter Milan mardi ne leur a laissé que trois points en trois matches.

Hakan Calhanoglu a marqué le seul but du match à San Siro dans le temps d’arrêt de la première mi-temps pour offrir un résultat potentiellement très important dans le groupe C.

Le Bayern Munich, qui a battu Barcelone 2-0 la dernière fois, est en tête du groupe avec neuf points parfaits, avec l’Inter deuxième sur six, devant le Barça. Viktoria Plzen est toujours sans point.

L’Inter et Barcelone se retrouveront la semaine prochaine, cette fois au Camp Nou.

Barcelone n’a plus réussi à marquer lors de quatre de ses cinq derniers matches de Ligue des champions. Et bien que l’équipe de Xavi Hernandez ait eu près de 70% de possession de balle tout au long de la rencontre de mardi, c’est l’Inter qui a eu les opportunités les plus claires au but en première mi-temps.

Calhanoglu a lancé un coup de semonce à la septième minute lorsque son premier tir à 30 mètres a nécessité un arrêt en plongée de Marc-André ter Stegen pour le faire basculer au-dessus de la barre.

Juste avant la mi-temps, le milieu de terrain turc n’a laissé aucune chance à Ter Stegen juste à l’extérieur de la surface. Barcelone n’a pas été en mesure de dégager le ballon avant qu’il ne soit finalement envoyé à Calhanoglu qui a percé un tir dans le coin inférieur.

L’Inter avait le ballon dans le filet encore plus tôt, seulement pour que le drapeau de hors-jeu se lève et exclut l’effort d’Angel Correa après qu’il se soit dégagé et ait contourné Ter Stegen.

Il a fallu attendre la 61e minute pour que les visiteurs menacent sérieusement le but de l’Inter. Un mouvement soigné de Barcelone a vu le ballon passer à Ousmane Dembele sur la gauche de la surface, mais son puissant effort est revenu de la base du premier poteau.

Alors que Barcelone continuait d’avancer, Dembele était à nouveau impliqué quelques minutes plus tard.

La course et le centre de l’ailier ont dévié dans la trajectoire de Pedri qui a fait rouler le ballon dans le filet vide. Cependant, un examen VAR a montré que le ballon avait frappé la main d’Ansu Fati avant d’atteindre Pedri, ce qui signifie que l’Inter a conservé son avantage étroit.

VAR a de nouveau frustré Barcelone dans les arrêts de jeu à la fin du match.

Le jeu a été arrêté alors que les officiels examinaient un handball potentiel dans la surface de réparation de Denzel Dumfries de l’Inter pour rediriger un centre mais aucun penalty n’a été accordé, laissant Barcelone face à une tâche difficile lors de ses trois derniers matchs de groupe.