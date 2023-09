Internazionale 5-1 AC Milan (16 septembre 2023) Analyse du match

Henrikh Mkhitaryan a marqué deux fois pour aider l’Inter Milan à écraser ses voisins de l’AC Milan 5-1 en Serie A samedi et à poursuivre son début de saison parfait.

L’Inter, qui a remporté ses trois premiers matches sans encaisser de but, a pris deux points d’avance en tête du classement avec 12 points en quatre matchs.

Ils ont deux points d’avance sur la Juventus, deuxième, qui a battu la Lazio 3-1 samedi, et trois d’avance sur Milan, troisième avant de se rendre à la Real Sociedad en Ligue des champions mercredi.

Mkhitaryan, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu et Davide Frattesi étaient tous sur la bonne voie pour l’Inter, remportant leur cinquième victoire consécutive dans le derby de Milan toutes compétitions confondues pour la première fois de l’histoire.

« L’année dernière, quatre victoires en derby nous ont valu un [Coppa Italia] trophée et nous a permis de jouer un rôle très important [Champions League] finale », a déclaré l’entraîneur Simone Inzaghi en conférence de presse.

« [Today’s victory] nous donne la première place, mais le championnat est encore très long. »

Les deux buts d’Henrikh Mkhitaryan ont conduit l’Inter à une grande victoire contre son rival milanais. Marco Luzzani/Getty Images

Mkhitaryan a frappé à bout portant pour donner l’avantage à l’Inter à la cinquième minute et la nouvelle recrue Thuram a doublé l’avantage avant la pause avec un beau tir dans la lucarne pour son deuxième but en Serie A.

Milan en a retiré un juste avant l’heure de jeu grâce à Rafael Leão, qui s’est accroché à une passe et a tiré devant le gardien de l’Inter Yann Sommer alors qu’une soudaine averse de pluie frappait le San Siro.

L’Inter a permis à Stefano Pioli de contrôler la possession, mais s’est montré beaucoup plus impitoyable et Mkhitaryan a porté le score à 3-1 à la 69e minute avant que le milieu de terrain Calhanoglu n’ajoute le quatrième but sur un penalty accordé pour la faute de Theo Hernández sur Lautaro Martínez.

Le remplaçant Frattesi a complété la déroute dans les arrêts de jeu lorsqu’il a été nourri par Mkhitaryan et le joueur de 23 ans a déjoué le gardien de but pour trouver le fond des filets.

La star américaine Christian Pulisic a débuté le match mais a été remplacé après 56 minutes, tandis que son coéquipier international Yunus Musah a été recruté tardivement.

« Un derby perdu comme celui-ci pèse beaucoup. Je suis vraiment désolé, surtout pour les supporters », a déclaré le défenseur milanais Simon Kjaer à DAZN.

« Ce soir, ils étaient plus intelligents que nous, nous [only] joué jusqu’à 3-1. »